土耳其盼重返F-35計畫 美大使：雙方討論中

（中央社安卡拉10日綜合外電報導）美國駐土耳其大使巴瑞克（Tom Barrack）今天表示，美國正與土耳其方面討論土耳其重新加入F-35戰機計畫一事，華府希望相關會談能在未來數月內取得突破。

路透社報導，美國因土耳其採購俄羅斯S-400防空系統，於2020年將土耳其排除在洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）的先進F-35戰機計畫之外，並對土耳其實施制裁。

土耳其方面表示此舉不公，並曾表示希望雙方能在美國總統川普（Donald Trump）第2任期內解決爭議。

巴瑞克在社群平台X寫道：「美國正持續與土耳其就其希望重新加入F-35計畫，以及其擁有俄製S-400防空系統一事進行討論。」

巴瑞克表示，根據美國法律，若土耳其希望重返F-35計畫，則不得操作或擁有S-400系統。

他同時提到，川普與土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）的關係，帶來新的合作氛圍，使雙方得以就此議題進行近十年來最有成效的對話。

他說：「我們希望這些會談能在未來幾個月內取得突破，兼顧美國與土耳其的安全需求。」

土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）告訴路透社，他相信兩國「非常快」就能找到解除美國制裁的辦法，這兩個北大西洋公約組織（NATO）盟國已著手處理此事。

土耳其擁有S-400一直是重新加入F-35計畫的主要障礙。華府方面認為，S-400系統對F-35戰機及北約防禦系統構成威脅；土耳其方面則否認此說，強調S-400系統不會整合進北約系統，並多次拒絕為重返F-35計畫而放棄S-400的構想。（編譯：楊昭彥）1141210