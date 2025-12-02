土耳其稱黑海葵花油油輪通報遭「攻擊」 船上13人均安

土耳其今天(2日)表示，一艘正開往喬治亞的油輪在黑海航行途中通報遭到「攻擊」，但船上人員均未受傷。這起事件發生於數天前兩艘油輪在土耳其外海爆炸之後，再度引起關注。

一名烏克蘭安全部門消息人士日前告訴法新社，先前那兩起爆炸為烏克蘭所為，並稱是以無人機攻擊「秘密運輸俄羅斯石油」的船隻。

土耳其海事總署今天表示，最新這起事件發生於清晨，遭通報遇襲的油輪為「米德伏爾加2號」(Midvolga 2)。該船當時通報「在距離土耳其海岸80海里處遭到攻擊」，並指出船上載有葵花油，自俄羅斯航向喬治亞，全船共有13名船員。

海事總署並說：「船上13名人員目前皆無不適，也未請求協助。」

當時，油輪正駛往位於土耳其黑海中部沿岸的錫諾普港(Sinop)。土耳其黑海海岸綿延約1600公里，是黑海南側的重要航道。

土耳其總統艾爾段(Recep Tayyip Erdogan)昨天才批評連環無人機攻擊事件，表示「令人憂心的情勢升高」。

針對28日首度發生的無人機攻擊，艾爾段說，「這些行動在任何情況下都無法被接受，因為它們威脅航行安全、環境與我國專屬經濟區內人員的生命安全」。

他並表示：「俄羅斯與烏克蘭之間的衝突顯然已經到了足以危及黑海航行安全的地步。」