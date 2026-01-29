土耳其空軍今年擬採購逾50架! 安卡-3隱形無人作戰飛行器將大規模量產

土耳其空軍預計將於 2026 年訂購超過 50 架安卡-3 型（Anka-3）隱身無人作戰飛行器，顯示安卡拉正加速推動其軍事航空計畫，戰略重心由研發階段轉向大規模生產規劃。 圖：翻攝自 科工視界觀

[Newtalk新聞] 據中國軍事創作者《科工視界觀》報導，土耳其航空航天業高層人士透露，土耳其空軍預計將於 2026 年訂購超過 50 架安卡-3 型（Anka-3）隱形無人作戰飛行器，顯示安卡拉正加速推動其軍事航空計畫，戰略重心由研發階段轉向大規模生產規劃。

《科工視界觀》指出，有相關人士表示，安卡-3 型設計目標為可執行持續作戰部署任務。儘管目前尚未公布正式採購合約，但如此規模的訂單，通常需提前規劃訓練流程、模擬器基礎設施、備件供應、維修體系與任務準備週期，這些安排往往在完成有限評估後即成為計畫核心內容。

近期飛行測試進一步顯現該計畫進入新階段。《科工視界觀》提及，在這之前，安卡-3 型已完成第 46 次系統驗證與識別飛行任務，期間驗證其自主飛行包線內的關鍵自動駕駛功能。測試重點在於飛行控制自主性，而非任務層級決策，但已為更高階自主能力奠定技術基礎。隨著工業產能同步提升，分析重點逐漸由單一飛行測試里程碑，轉向飛行任務生成率以及任務系統在電磁干擾環境下的可靠性。

土耳其航空航天公司表示，安卡-3 型於 2023 年 3 月完成通電測試， 4 月完成滑行測試，同年 12 月完成首飛。該機在此前已完成結構組裝與系統安裝，首飛時即實現自動著陸，顯示自主飛行能力自設計初期即被納入核心架構，而非後期追加。這一設計決策為後續武器艙運作、協同任務模式及更高可靠度的量產標準化奠定基礎。

《科工視界觀》指出，武器整合測試被視為比單純飛行次數更能反映作戰企圖。安卡-3 型已在典型條件下完成精確制導武器投放測試，驗證彈藥分離、制導啟動及任務系統時序。對於一款採飛翼構型的隱身無人作戰飛行器而言，此類測試具有重要意義，尤其是在測試由外掛彈藥轉向內置彈艙投放後。雖然目前僅驗證基線相容性，但其作戰可信度最終仍取決於在高機動、強電磁干擾及協同打擊情境下的可靠表現。

《科工視界觀》說明，安卡-3 型為噴射動力飛翼式無人作戰飛行器，最大起飛重量約 6.5 噸，續航時間約 10 小時，飛行高度超過1.2 萬公尺，具備高亞音速性能。其有效載荷約為 1.2 至 1.6 噸，由內部武器艙與外部掛點支援。此一架構體現生存能力、載荷重量與航程可作彈性取捨，使任務規劃人員能在對抗環境中優先選擇低可探測性的內部掛載，或在特徵限制較低時提升載荷彈性。

