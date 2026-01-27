土耳其空軍擬採購逾50架「ANKA-3」 提升空防能量

記者廖子杰／綜合報導

軍聞網站「Army Recognition」25日報導，土耳其空軍2026年將採購首批逾50架「ANKA-3」無人戰鬥飛行載具（UCAV），盼倚重其優異匿蹤性能擔任「忠誠僚機」與穿透打擊角色，強化土國空軍應對高強度戰場威脅能量。

報導指出，土耳其航太（TUSAS）執行長德米羅奧盧表示，該國航太領域將在2026年迎來「極為重要且充滿挑戰的一年」，「ANKA-3」無人戰鬥飛行載具的開發也進入成熟階段，不僅順利完成關鍵設計審查，機體配置也幾近確定，同時生產相關活動也已啟動。

廣告 廣告

德米羅奧盧也透露，土國空軍已準備採購首批超過50架「ANKA-3」，標誌該新銳無人機將從先前以設計導向為主的研發模式，轉向採購規劃和大規模生產階段，並啟動與部隊架構的整合作業，凸顯安卡拉當局加速推動「有人／無人組合」（MUM-T）協同作戰目標，進一步提升空防能量的決心。

由TUSAS根據「戰鬥無人飛機系統」（MIUS）計畫開發的「ANKA-3」，採全翼式無尾翼匿蹤設計，最高速度0.7馬赫，升限為1.2萬公尺，具備10小時續航時間，起飛重量達6.5噸，且擁有1.2噸酬載能力；除機腹彈艙2組派龍架，機身下方、機翼兩側也能安裝派龍架，最多可掛載8枚「TOLUN」或Teber-82導引炸彈，執行情監偵、穿透打擊與密接空中支援等多元任務。

「ANKA-3」2023年12月底首飛後進展迅速，翌年9月完成首次掛載武器投放測試，同年10月底首度由有人機執行遙控操作測試，展現「忠誠僚機」技術可行性，去年12月則完成第46次系統驗證與識別飛行任務，成功驗證其自主飛行控制等關鍵功能。

「ANKA-3」將從設計研發，進展至生產規劃階段，朝投入部署目標跨出重要一步。（取自TUSAS網站）

土耳其規劃今年採購首批「ANKA-3」，增強空中戰力。（截自TUSAS網站影片）