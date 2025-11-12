土耳其空軍運輸機昨失事墜毀 防長證實機上20名軍官「全數罹難」
一架隸屬於土耳其空軍的C-130軍用運輸機昨（11）日自亞塞拜然起飛，在靠近亞塞拜然邊境的喬治亞境內卡赫季州（Kakheti）的西格納吉（Sighnaghi）行政區墜毀。土耳其國防部長今（12）日證實，機上20人已全數罹難。
綜合外媒報導，土耳其防長亞沙爾‧居萊（Yasar Guler）在X發表聲明表示，「2025年11月11日，當時我們的C-130軍用運輸機從亞塞拜然起飛，飛往我國途中在喬治亞-亞塞拜然邊境附近墜毀，我們英勇的戰友犧牲了」，並公布20名殉職軍人照片。
亞塞拜然媒體曝光的畫面則顯示，當時運輸機在半空中不斷螺旋翻轉，機翼兩側冒出濃厚白煙，機身下落到山的另一頭，隨後發生巨大的爆炸。墜機現場則可見到機身焦黑、嚴重變形，金屬碎片散落在山坡上。
亞塞拜然、喬治亞領導人以及北約秘書長馬克‧呂特（Mark Rutte）都對這起事件表示慰問。美國駐土耳其大使湯姆‧巴拉克（Tom Barrack）也在墜機事件後表達了美國對土耳其的聲援。
據了解，C-130「大力神」（Hercules）運輸機是由美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司所研發生產的中型戰術運輸機，自1956年開始服役，總生產量高達2000架以上的現役運輸機。C-130配備4個渦輪旋槳發動機，可以在未整備跑道上起降。最初被設計用來輸送武裝力量、醫療救援、貨物轉運。後來演化出各種用途，包括空中打擊、搜索救援、科學研究、氣象觀測、空中加油、海岸巡邏、空中救火等。現在是許多國家的重要空軍戰術運輸機，目前有40多個型號在60多個國家服役。
