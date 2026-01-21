土耳其突擊搜查Temu的辦公室

（德國之聲中文網） 土耳其競爭監管機構周三（1月21日）對中國在線零售商Temu的辦公室進行了突擊搜查。Temu的一名發言人在接受路透社采訪時證實，公司正與土耳其當局開展全面合作，透露調查人員在搜查過程中，帶走了筆記本電腦和台式電腦。

Temu去年在LinkedIn上表示，公司已在伊斯坦布爾注冊了一家本地實體店並開設了辦事處。

土耳其競爭管理局表示，確已對Temu進行了“現場檢查”，這並“不意味著啟動正式調查”。此外，他們否認Temu關於設備被扣押的說法，稱其“與事實不符”。

廣告 廣告

該局還表示，“為了確保目前正在進行的調查能夠順利進行，現階段無法透露更多信息。”

對Tumu等的監管手段此起彼伏

土耳其政府本月初取消了30歐元以下進口商品的免稅制度，稱此舉旨在保護本地生產和競爭。該政策將於2月初生效。歐盟也開始對小包裹征收3歐元關稅。

此次在土耳其發生的搜查行動並非孤立事件。不久前，愛爾蘭監管部門也對Temu位於都柏林的歐洲總部采取了類似的執法行動。

在歐洲，監管機構的主要疑慮集中在Temu可能受益於來自中國政府的不公平國家補貼。Temu以極低的價格在全球範圍內銷售從服裝到智能手機的各類商品，其母公司是中國電商巨頭拼多多控股（PDD Holdings）。隨著Temu在全球市場的迅速擴張，其“極低價策略”引發了多國監管機構對其競爭行為、補貼來源及數據安全的關注。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德才 (路透社)