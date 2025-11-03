土耳其總統艾爾段急籲穆斯林世界 採取行動遏止蘇丹暴力

土耳其總統艾爾段(Recep Tayyip Erdogan)今天(3日)呼籲穆斯林世界承擔起責任，結束蘇丹流血衝突。此前，蘇丹的準軍事組織已奪取關鍵城市法舍市(El-Fasher)。

艾爾段表示：「任何有良心的人，都無法接受法舍市最近針對平民的大屠殺。我們不能保持沉默。」

他在伊斯坦堡舉行的伊斯蘭合作組織(OIC)經濟會議上對與會代表說：「盡快結束蘇丹流血事件的最大責任，無疑落在伊斯蘭世界身上。作為穆斯林，我們必須解決自己的問題，而不是依賴他人的幫助。」

他強調：「在這艱難的時刻，我們必須與蘇丹人民站在一起，持續提供人道援助與發展支持。我們必須捍衛蘇丹的領土完整、主權與獨立。」

土耳其目前擔任伊斯蘭合作組織外長理事會的輪值主席。該組織成立於1969年，擁有57個成員國，宗旨是維護穆斯林世界的利益並促進團結。

自蘇丹內戰於2023年4月爆發以來，土耳其一直支持蘇丹政府軍對抗準軍事組織「快速支援部隊」(RSF)。

聯合國難民署表示，自RSF在長達18個月的圍困後於上週攻下達佛(Darfur)地區最後一處政府軍據點法舍市以來，已有近 3萬7,000 人逃離當地。

數以萬計的居民受困城內，對外連繫幾乎被切斷時，仍傳出草率處決、性暴力、攻擊救難人員、搶劫與綁架等事件。

根據聯合國統計，這場衝突已造成數萬人喪生，近 1,200 萬人流離失所，引發全球規模最大的遷移與飢荒。