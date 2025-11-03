土耳其總統：哈瑪斯下定決心遵守停火協議

[Newtalk新聞] 在川習會前夕，美國有線電視新聞網《CNN》在一篇名為〈台灣擔憂美國對台灣的支持在川普與習近平會晤前出現動搖〉的文章指出，外交部長林佳龍曾在紐約設宴，原本預計出席的多位美國政府高層官員卻臨時未現身。美方透露缺席只是行程過於緊湊所致，不過這仍然讓台灣方面感到挫折，引起外交焦慮。 文章指出，外交部長林佳龍曾在紐約高級餐廳Le Bernardin 與多位政要舉行一場聯合國大會期間的場邊聚會。據一名與會者透露，原本預計出席的多位美國政府高層官員卻臨時未現身。儘管美方透過中間人表示，缺席只是行程過於緊湊所致，仍讓台灣方面感到挫折與失落。 文章也說到，消息人士指出，台灣目前正積極重新評估如何爭取川普政府的支持。在華府與北京的雙重壓力下，總統賴清德承諾將在 2026 年前把國防支出提高至 GDP 的 3.32%，並在 2030 年前進一步提升至 5%。 不過綜合消息報導，也有一些行動正在進行或被考慮中。其中一個選項是召回駐美代表俞大㵢（Alexander Yui），改由一位更具政治手腕的外交官接任。有前川普政府官員批評現任職業外交官「缺乏影響力」，無法有效與美方互動，儘管仍獲得

新頭殼 ・ 1 天前