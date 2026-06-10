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土耳其總統 Erdogan 近日表示，美國總統川普若能出席 7 月在安卡拉舉行的北約（NATO）峰會，將是展現聯盟團結的重要一步。他強調土耳其高度重視此次會議，且目前全球各界對此峰會都抱持高度關注。

根據路透社（Reuters）報導，土耳其總統 Erdogan 週三在國會向其執政黨「正義發展黨」（AK Party）議員發表談話。他明確指出，美國總統川普（Donald Trump）親自參與即將於 7 月在土耳其首都安卡拉舉行的北大西洋公約組織（NATO）首腦會議，對於強化盟友間的凝聚力具有指標性意義。

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Erdogan 在演說中強調，土耳其政府對這場即將到來的峰會寄予厚望，並投入大量資源進行籌備。他提到，隨著國際局勢變遷，北約成員國之間的協作顯得尤為重要，而川普的出席將向世界傳遞出強而有力的團結訊號。

此外，Erdogan 也透露目前全球各國對於安卡拉峰會展現了極高的興趣。這場會議不僅是土耳其展現外交影響力的舞台，更被視為協調區域安全與軍事合作的關鍵契機。目前各界正密切關注白宮方面的回應，以確認川普是否會如期赴約。

原文出處：土耳其總統 Erdogan 喊話川普！盼出席安卡拉北約峰會展現團結

本文由AI協作，經編輯審核後發布