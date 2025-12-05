土耳其考古石陣證明 史前居民未農耕但定居成形

從空中鳥瞰，可以看到「戈貝克力石陣」遺跡，有著相當複雜的建築結構，而遺跡的核心所在，也就是用超大型棚架遮起來的部份，則有大量的T型石柱。

這個「戈貝克力石陣」，位於尚勒烏爾法省首府東北東方向約12.4公里，再往東南東方不到50公里，則是另一個主要的遺跡所在地「卡拉漢石陣」。

根據考古團隊的估計，「卡拉漢石陣」在公元前9750年左右就有聚落存在，比「戈貝克力石陣」早了大約250年。

日前公開發表的30件最新出土的文物，最特別的就是刻著人臉的直立型石柱，考古團隊認為，這意味著當時的新石器時代人類，就已經有相當複雜隆重的葬禮儀式、社會組織與宗教信仰。

廣告 廣告

土耳其文化暨旅遊部長艾爾索伊表示，「這個塞爾布奇雕像帶來獨特的觀點，讓我們一窺史前人類與死亡的關係，還有葬禮儀式與頭骨如何處理。」

戈貝克立石陣早在1963年就被發現，不過到1990年代才有較重大的成果，並於2018年被聯合國教科文組織列為世界遺產。之後考古學家才發現不遠處有相當類似的遺跡，也就是卡拉漢石陣，密集的挖掘從2019年展開。

由於附近區域陸續有新石器時代的遺跡出土，土耳其政府在2021年展開「石頭山計畫」，把尚勒烏爾法省這個地區列入考古專案。

土耳其文化暨旅遊部長艾爾索伊指出，「有關新石器時代，最易取得也最重要的資訊，都來自這個『石頭山計畫』區域。這是一個廣達200平方公里的區域。許多的文物出土地點都在這裡。」

根據考古團隊的推算，距今1萬1000到1萬2000年前，這塊區域還沒有面臨農業革命，當時的新石器時代人類，依舊過著狩獵採集的生活方式。但從大量的岩石建築和石碑可以知道，這些部落已經過著定居的日子，而不是逐水草而居的遊牧。

還有考古和藝術家根據這些建築與石柱遺跡，畫出當時不但有結構複雜的住屋，甚至還可能有祭祀用的神廟。

考古學家指出，這些新石器時代遺跡之所以在公元前8000年左右被放棄，是原本的居民蓄意所為，而不是因為戰亂或天災。居民在離開之前，還小心翼翼地用砂土和雜物掩埋這些建築才離開，也才使這些遺跡得以保存。至於當時的居民遷徙的動機，則又是一個待解的歷史謎團。