土耳其警方與伊斯蘭國武裝分子交火 7名員警受傷

（中央社土耳其雅洛瓦29日綜合外電報導）據路透社現場目擊與國營媒體報導，土耳其西北部今天發生警方與疑似伊斯蘭國（Islamic State）武裝分子交火事件，造成7名警察受傷。警方針對該批疑犯的打擊行動仍在進行中。

目擊者指出，在位於伊斯坦堡（Istanbul）以南、馬爾馬拉海（Sea of Marmara）沿岸的雅洛瓦省（Yalova Province），警方針對一棟被認為藏有武裝分子的住宅展開通宵打擊行動，現場可聽見零星槍聲。

警方封鎖了通往該住宅的道路，一名警官表示行動仍在持續中。目擊者並說，附近有火災冒出濃煙，一架警用直升機在空中盤旋，現場並有多輛救護車與消防車待命。

土耳其警方上週拘捕了115名疑似伊斯蘭國成員，警方表示，這些人正策劃在國內針對耶誕節與新年慶祝活動發動攻擊。

土耳其廣播電視公司新聞台（TRT Haber）今天報導，受傷的警察已被送往附近醫院，傷勢並不嚴重。

根據土耳其NTV電視台，警方於凌晨約3時在雅洛瓦市郊外展開打擊行動，嫌犯隨即還擊。警方並從鄰近的布爾薩省（Bursa Province）派遣特種部隊前往現場支援。（編譯：嚴思祺）1141229