土耳其軍機墜毀喬治亞！機上20人恐罹難 現場濃煙直竄

（記者許皓庭／綜合報導）土耳其一架C-130軍用運輸機今（12）日自亞塞拜然甘賈市起飛後，在喬治亞境內墜毀。土耳其國防部證實，機上共有20人，目前尚未確認是否有其他國籍人員或傷亡情況。事故原因仍待調查，土耳其已與亞塞拜然及喬治亞政府合作展開搜救行動。

圖／土耳其一架C-130軍用運輸機今（12）日自亞塞拜然甘賈市起飛後，在喬治亞境內墜毀。（翻攝 Netram Defence Review X）

根據路透社報導，事故地點位於喬治亞卡赫季州西格納吉行政區，距亞塞拜然邊境不遠。現場畫面顯示，機身嚴重扭曲變形，金屬碎片散落於草坡間，部分機體仍在燃燒，濃煙直衝天際。社群媒體流傳的影片顯示，飛機在空中失速後螺旋下墜並爆炸起火，不過影片真實性尚待官方確認。

圖／現場畫面顯示，機身嚴重扭曲變形，金屬碎片散落於草坡間，部分機體仍在燃燒，濃煙直衝天際。（翻攝 Netram Defence Review X）

土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）稍早在安卡拉公開演說時，向「我們的烈士」表達哀悼之意。他慣用此稱呼紀念殉職軍人，但未進一步透露傷亡人數或詳情。總統辦公室也僅表示，國防部與外交部正全力處理相關事宜。

亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）隨後致電艾爾段，對此次事故表達深切慰問，並表示願提供必要協助。雙方政府已啟動跨國聯繫機制，派遣搜救與醫療團隊前往現場。

據喬治亞內政部表示，事故地區為丘陵與洪泛區交錯地形，搜救難度高，目前已有多支消防與軍方單位進駐，並設置臨時指揮中心。當地居民稱，事故發生時可聽到兩次巨大爆炸聲，隨後可見火光照亮夜空。

土耳其媒體引述軍方消息指出，該架C-130運輸機為美製機型，主要執行人員與物資運補任務，疑似於起飛後發生系統異常或天候問題。軍方尚未公布機上人員名單，初步消息顯示，機上包含土耳其與亞塞拜然軍事顧問團成員，但確切人數仍在確認中。

Turkish Air Force C-130 crashed earlier today, signal lost over Georgian territory. Footage below shows the crash of the aircraft. pic.twitter.com/N0v2EXlsA6 — Netram Defence Review (@NetramDefence) November 11, 2025

