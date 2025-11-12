土耳其軍機無預警墜毀！驚傳出事前「沒發出求救訊號」機上全員恐已罹難

土耳其C-130軍用運輸機墜毀。圖／翻攝自X

一架載有至少20人的土耳其C-130「大力神」（Hercules）軍用運輸機11日自亞塞拜然第二大城市占賈（Ganja）起飛後，卻在喬治亞東部靠近亞塞拜然邊境的卡赫季（Kakheti）地區錫格納吉（Sighnaghi）境內意外墜毀，事故原因與確切傷亡人數目前尚待調查釐清，消息曝光後震驚各界。

根據BBC、路透社（Reuters）等外媒引述喬治亞航空管理局最新消息報導，該運輸機事發前並未發出任何求救訊號，隨即從雷達上消失，不久後就無預警墜毀，爆炸與濃煙四起。救援人員趕抵現場後，發現大片扭曲的機體殘骸散落四周草坡，部分機身仍在燃燒，濃煙直竄清空。

另外還有社群媒體上流傳的影片顯示，該架運輸機在空中失速後以螺旋狀墜地，隨即爆炸起火，但該影片是否就是這起飛安事故中的C-130運輸機，則仍待調查人員確認。喬治亞內政部長格拉澤（Gela Geladze）於當地時間下午5時抵達現場指揮搜救行動，土耳其與喬治亞政府也紛紛派遣人員前往協助搜救。

土耳其C-130軍用運輸機墜毀。圖／翻攝自X

艾爾段中斷演說哀悼「烈士」！機上20人恐全罹難

消息曝光後，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）正在安卡拉進行演講，活動接近尾聲時他才突然接到幕僚遞交的緊急便條，而總得知此事後，隨即中斷發言、痛心表示：「真主保佑，我們能以最小的代價度過這場災難，願真主憐憫我們的烈士，讓我們以祈禱陪伴他們。」

由於艾爾段在發言中使用「烈士」一詞，而改詞彙通常用於紀念戰死或執勤殉職的軍人，因此也被外界推測機上人員恐已全數罹難。不過，總統府與土耳其國防部目前均未公布確切死傷人數與事故發生原因，而國防部隨後也只證實，機上共有20名土耳其人員，尚不確定是否另有亞塞拜然籍人員。

搜救人員仍在清理殘骸。圖／翻攝自X

「大力神」是各國主力運輸機！製造商急發聲

據了解，C-130「大力神」是一款由四具渦輪螺旋槳引擎驅動的軍用運輸機，能在未鋪設跑道的場地起降，可運輸部隊、貨物與裝備，也常被改裝為炮艇機、偵察機或空降突擊機，由於這款機型擁有多種用途，耐用性又高，因此也是全球多國空軍的主力戰術運輸機之一。製造C-130「大力神」運輸機的美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）晚間發表聲明，首先向罹難者及土耳其空軍與人民表達哀悼，也承諾將全力配合調查。

喬治亞內政部後續指出，飛機墜毀地點距離亞塞拜然邊境約5公里，目前全案正依「空運作業與人命損失」相關刑法條文展開調查。喬治亞與土耳其兩國目前仍在合作進行搜救及殘骸清理作業，現場如今仍有濃煙冒出，調查單位後續將嘗試從飛行資料記錄器與機體殘片中釐清事故原因。



