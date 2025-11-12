土耳其軍用運輸機驚傳墜毀 機上20人生死未卜
土耳其一架載有20人的軍用運輸機在喬治亞境內墜毀，不過當局尚未透露傷亡數，有目擊者拍下飛機失去動力的瞬間，螺旋式垂直墜毀，而事故現場殘骸四散，部分機身持續燃燒，傷亡人數未知，當局已緊急展開搜救。
事發在當地時間11號，土耳其一架C-130軍用運輸機從亞塞拜然起飛，準備回到土耳其，但經過喬治亞上空時卻不幸墜毀。土耳其國防部指出，機上含機組人員共載有20名土耳其人員，強調已經和喬治亞及亞塞拜然協調展開搜救，但尚未公布事故原因以及具體傷亡人數。
飛機墜毀瞬間竄出大量濃煙與火光。圖／路透社、美聯社
事故現場殘骸四散。圖／路透社、美聯社
國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／馮康蕙
