土耳其運輸機墜毀 20官兵殉職

記者丘學陞／綜合報導

土耳其空軍1架C-130E運輸機11日自亞塞拜然起飛後，因不明原因墜毀於鄰國喬治亞境內。土國國防部證實，機上20名官兵全數殉職。

這架土軍現役C-130E運輸機，赴亞塞拜然參與雙邊軍事交流活動，11日準備返國，未料在升空約21分鐘後，於7300公尺高度失聯，且未發出任何求救訊號。社群媒體影像顯示，該機是先發生空中解體而後墜毀，但影片真實性尚未獲得證實。

土國當局派員趕赴亞塞拜然與喬治亞邊境，並在確定運輸機殘骸位置後，設立封鎖線展開調查；土國總統艾爾段第一時間發表聲明向官兵家屬致哀，美國、北約等也同表遺憾，並傳達對土國的支持；製造商洛克希德馬丁集團則表示將全力協助釐清事故原因。

包含本次墜毀的C-130E在內，土耳其軍方共操作18架C-130B與C-130E，雖已服役多年，但皆陸續完成現代化與性能提升。

土耳其軍用運輸機C-130E，11日墜毀在亞塞拜然與喬治亞邊境，事故現場已拉起封鎖線。（達志影像／美聯社）