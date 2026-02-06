土耳其難民援助 翻譯志工陪伴就醫

幾年前，敘利亞內戰，大量難民逃到了土耳其，只是，人難免會生病，當敘利亞難民需要醫療服務的後，卻出現語言不同的隔閡。土耳其慈濟志工，提供一項貼心服務，安排精通雙方語言的年輕人，陪伴就醫，在病患以及醫護人員之間，搭起一座愛的橋樑。

打開抽屜，看見各科別的藥品， 敘利亞難民 馬拉卡：「我患有心臟病並接受過開胸手術，還有糖尿病 高血壓 高膽固醇 腎臟病，左眼也失明 我需要常去醫院就診，每個月超過三次，此外 每個月還要去眼科診所一次。」

移居土耳其後，馬拉卡和兒子一家同住，一身病痛要定期就醫，不過跨越語言障礙是異國難民的挑戰。土耳其慈濟志工，長期援助難民，近7年來，也安排志工陪同看診。 志工 亞瑟：「很多情況下 病人不了解要看哪個專科，雖然知道生病 但不知該怎麼諮詢，我們的職責是指導他們選擇，也依病情提供更優質服務醫院的選擇。」

志工 穆罕默德：「通常預約需要提前15天，我會提前一天聯絡患者，但對馬拉卡來說 陪伴溝通時間更長，我會關心她的健康 孩子們的近況，因為她已經成為我們的一員，就像我們的家人一樣。」

敘利亞難民 馬拉卡：「認識慈濟後 他們幫我預約醫院看診，派翻譯員陪同 能詳細解釋我的病情，我現在能聽懂醫生的話了，對自己的健康狀況更清楚，而一開始我什麼都聽不懂，對自己的病情細節一無所知。」

慈濟提供醫療服務，減輕患者生活開銷；掌握健康生活品質，更全面。

