土耳其電車禁「乘客開腿」！網友敲碗：台灣該跟進

台北捷運曾發生一名老翁因坐下時雙腿張太開，與其他乘客爆發衝突。近日就有網友分享土耳其電車的一張公告，上面明文禁止乘客在座位上將雙腿打開，引發不少網友共鳴，直呼台灣也應該跟進，但也有人認為此舉恐矯枉過正，引發討論。

搭乘大眾運輸工具時，有些人坐姿比較放鬆，會把雙腿張開，但這行為可能影響鄰座乘客。而在土耳其電車上，這項行為已被明文禁止，公告圖示可見，一名乘客雙腿大張，幾乎占據三個座位，旁邊標示醒目的紅色叉號，下方並以土耳其文寫著「在座位上請勿將雙腿打開，請不要以會讓其他乘客感到不舒服的方式坐著。」

土耳其明文禁止民眾開腿坐，以免造成其他乘客不舒服。圖／翻攝自Threads@roadblockaclerk

這個公告也在網上引發討論，不少人認為台灣也能跟進，「全世界都該推廣」、「更贊同台灣也應該跟進」，但也有人指出，「有一些人真的很高，坐著的時候腿會像螳螂那樣立起來，我覺得不用矯枉過正」。

北捷曾發生2起民眾因「開腿」，爆發衝突的事件。圖／台視新聞

其實在北捷還真發生過類似衝突， 今年一月板南線上，一名7旬老翁因在座位上打開雙腿，遭鄰座約30歲男子的勸阻，結果雙方爆發口角；去年新蘆線上，也有男子因為腳張太開碰到對方身體，兩人直接在車廂內大打出手。但若要明文規定民眾在乘坐時禁止雙腿張開，並非交通運輸單位說了算，恐怕也牽涉到立法機關，相關話題持續掀起討論。

