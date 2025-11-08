土耳其香水倉庫火災 6死5傷

（中央社安卡拉8日綜合外電報導）土耳其官員表示，西北部一個工業城鎮的香水倉庫今天稍早發生火災，造成6人死亡、5人受傷。

法新社報導，火災發生在當地時間上午9時（格林威治標準時間6時），地點是伊斯坦堡（Istanbul）以西約70公里處的迪洛瓦西（Dilovasi），該地是一個工業城鎮，許多倉庫和工廠聚集此處。

柯加里省（Kocaeli province）省長阿克塔斯（Ilhami Aktas）告訴國營的「土耳其廣播電視公司新聞頻道」（TRT Haber），消防員、救援隊和市政工作人員已控制了迪洛瓦西的香水倉庫的火勢。

阿克塔斯說，不幸的有6名市民失去了生命，1名傷者因燒傷情況危急，另有4名傷者情況相對穩定，正接受治療。

他表示，火勢很快就得到控制並被撲滅，目前正調查火災發生原因。

民營NTV電視台播放的畫面顯示，這棟當作倉庫使用的建築有兩層樓在火災中被燒毀，起火原因不明。

一名目擊者告訴NTV電視台：「我聽到一聲爆炸…從陽台上往外看，看到一位同事的衣服著火了，我拿起水管把火撲滅了。然後我看到火焰吞噬了工廠，大樓裡傳來哭喊聲。」（編譯：高照芬/核稿：劉淑琴）1141108