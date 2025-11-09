土耳其香水倉庫爆炸起火！6人命喪火場、1人傷勢嚴重

土耳其西北部科賈埃利省（Kocaeli）一處香水倉庫於當地時間8日上午發生火災，造成6人死亡、1人重傷。據當地媒體報導，火災發生前曾傳出數次爆炸聲，事故原因目前仍在調查中。

土耳其一處倉庫發生大火。（圖／美聯社）

這起火災於當地時間上午9點左右發生，緊急救援隊與消防人員接獲通報後立即趕赴現場，並在一小時內成功控制火勢。科賈埃利省省長阿克塔斯在接受記者採訪時表示，此次事故已造成6人死亡，另有1名傷者正在接受治療。

阿克塔斯補充說明，目前火災確切原因尚不清楚，相關單位已展開調查工作。當地媒體報導指出，火災發生前，倉庫區域曾傳出多次爆炸聲響，但這些資訊仍有待官方確認。此次事故為何會造成如此嚴重的人員傷亡，也將是調查重點。

