土耳其：若敘利亞求助 將協助對抗庫德族武裝

土耳其國防部官員今天(8日)表示，若敘利亞提出請求，土耳其軍方已準備好在阿勒坡北部協助敘國對抗庫德族武裝。

本週，敘利亞政府軍與庫德族主導的敘利亞民主力量(SDF)在阿勒坡爆發致命衝突，起因是雙方未能在年底期限前，就庫德族武裝併入中央政府正規軍達成協議。

土耳其國防部官員對媒體表示：「土耳其支持敘利亞打擊恐怖組織，並密切關注北部局勢。」他並說，若敘利亞請求協助，「土耳其將提供必要支持」，重申安卡拉長期提出、願向大馬士革新成立的伊斯蘭主義政府提供軍事援助的立場。

土耳其長期對控制敘利亞東北部大片地區的SDF持敵對態度，認為其與遭禁的庫德族武裝庫德工人黨(PKK)關係密切，對土耳其南部邊境構成重大威脅。

安卡拉一直推動落實一項於2025年3月達成的協議，要求庫德族的半自治行政與武裝力量併入敘利亞軍警體系。但庫德族方面主張分權治理，遭敘利亞新當局拒絕，導致協議受阻、緊張升高。

敘利亞軍方昨天在衝突後下令庫德族武裝撤離阿勒坡部分地區，並對兩個社區進行砲擊，迫使數以千計平民逃離。

土耳其國會議長柯土爾穆斯(Numan Kurtulmus)表示，土方希望協助終止阿勒坡的衝突，並支持敘利亞儘速建立「真正多元、民主、符合人民需求的政權」。

他同時警告不要讓以色列介入敘利亞政府與SDF之間的爭端，稱部分國家企圖利用動盪加劇地區分裂。以色列今天則譴責大馬士革對「阿勒坡庫德族少數群體的行動」，形容情勢「嚴重且危險」。(編輯：楊翎)