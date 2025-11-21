土耳其15歲學徒遭高壓氣槍「灌氣凌虐」致死! 檢方竟當「惡作劇」處理

一名年僅15歲的少年學徒慘遭同事以「惡作劇」之名施暴，在被高壓氣槍從肛門灌入氣體後引發嚴重內臟破裂。(示意圖) 圖 : 翻攝自AnyConv.com

[Newtalk新聞] 土耳其東南部的一間木工車間近日爆出駭人事件，一名年僅15歲的少年學徒慘遭同事以「惡作劇」之名施暴，在被高壓氣槍從肛門灌入氣體後引發嚴重內臟破裂，經搶救 5 天仍不治身亡。

據《PEOPLE》、《紐約郵報》與土耳其媒體《bianet》等報導，遇害的肯迪爾奇（Muhammed Kendirci）平時在尚勒烏爾法省（Şanlıurfa）博佐瓦地區的一間木工車間擔任學徒。11 月 14 日當天，他疑似遭一名年長學徒哈比普．阿克索伊（Habip Aksoy）與另一名尚未確認身分的人控制住，雙手遭綁，褲子被強行脫下。兩人隨後將一支高壓空氣壓縮機的出氣管插入少年的肛門，強力氣流瞬間造成多處臟器爆裂。

事發後，車間內的其他人看到少年倒地不起，才驚覺情況失控，緊急叫來救護車。肯迪爾奇先被送往當地醫院，後因傷勢過重再度轉院至哈蘭大學附設醫院的加護病房。醫師指出，他受到「嚴重的內臟災難性傷害」，5 天後仍因搶救無效於當地時間 19 日離世。

案件曝光後，土耳其國會議員蘇亞特．歐茲察達什（Suat Özçağdaş）直言，這名少年本該在學校，卻在車間遭到「折磨」，而非單純玩笑。他批評檢察官起初竟將事件視為「惡作劇」，對童工職安與施暴問題處理不當。

肇事者阿克索伊起初被警方拘押，但隨後卻被以「司法管控」名義釋放，引發死者家屬憤怒。家屬正式提出申訴後，法院再度裁定逮捕，目前已將他重新收押。

當地媒體也指出，高壓氣體壓縮設備常用於工廠、修車與木工業，但在缺乏監督與教育的環境下，時常成為誤用或蓄意施暴的工具。近年已有多名青少年因同樣的「玩笑」造成腸道爆裂而死亡。

據報導，目前警方與檢方已著手進行偵查，肯迪爾奇的葬禮已在家鄉舉行，家屬淚崩要求正義，也呼籲政府正視職場童工的管理漏洞。

