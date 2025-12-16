土耳其37歲女市長不敵大腸癌病逝 政壇罕見跨黨派齊聚送別

土耳其謝赫扎德萊爾市長杜爾拜因病辭世，政壇與民眾齊聚送別。（翻攝自X@sehzadelerbld）

土耳其地方政壇傳出憾事。土耳其西部馬尼薩省（Manisa）謝赫扎德萊爾區（Şehzadeler）市長居爾莎．杜爾拜（Gülşah Durbay），因長期與大腸癌對抗，於當地時間近日在加護病房中病逝，得年僅37歲。消息傳出後，不僅地方政府與支持者悲痛不已，也引發土耳其政壇高度關注。

為何年紀輕輕即與病魔長期奮戰？

綜合外媒報導，杜爾拜自2008年起即有腸道疾病病史，2024年8月在伊茲密爾接受手術後，於同年9月被確診為大腸癌。其後展開化療治療，但病情反覆惡化。今年12月初，她因血液數值與營養狀況明顯惡化住院，隨後出現腎臟與肝功能衰竭，被轉入加護病房並一度插管治療，最終仍因多重器官衰竭不治身亡。

她是誰？為何在土耳其備受矚目？

杜爾拜1988年出生於馬尼薩，是當地極具代表性的年輕政治人物。她擁有食品工程、法律背景，並曾攻讀企業管理碩士及經濟金融博士課程，長年於國際食品產業擔任高階主管與顧問。

從政後，她歷任共和人民黨（CHP）青年組織要職，並在2024年地方選舉中勝出，成為馬尼薩史上首位女性市長，被視為土耳其地方政治新世代的重要象徵。

病中仍堅守市政？她留下哪些身影？

即使罹癌治療期間，杜爾拜仍持續關心市政運作。謝赫扎德萊爾市政府在聲明中形容她「直到最後一刻，仍以笑容與責任感服務市民」，強調她對城市的付出將被永遠銘記。

政壇為何罕見跨黨派齊聚送別？

杜爾拜的告別式於馬尼薩舉行，現場湧入大批民眾與政界人士。包括共和人民黨主席厄茲居爾．歐澤爾（Özgür Özel）、執政黨正義與發展黨（AKP）高層、地方首長及多位國會議員均到場致哀，展現罕見的跨黨派團結。

杜爾拜最終安葬於家鄉薩魯漢勒區，場面哀戚。

