土耳其C-130運輸機墜毀 機上20人恐凶多吉少
土耳其一架軍用運輸機C-130墜毀，機體失控後撞地起火，現場濃煙密布。目前機上20名軍人恐怕凶多吉少，土耳其總統艾爾段表示哀悼。目前墜機原因不明，而台灣空軍也擁有同機型，今年楊柳颱風時就曾出動接回離島旅客。
一架飛機在空中失去控制，360度旋轉墜落，墜毀地面後冒出濃密黑煙，現場發現大片殘骸散落，除此之外還有扭曲的艙門、金屬機體散落草皮，部分機體還在燃燒濃煙直竄天際，搜救人員火速抵達現場，並出動直升機支援搜救。
土耳其空軍一架載有至少20名軍人的C-130「大力神」軍用運輸機，11號自亞塞拜然起飛後，在飛越喬治亞境內時墜毀，飛機沒有發出任何求救訊號，就突然從雷達追蹤上消失。
C-130「大力神」是多國空軍擁有的中型戰術運輸機，台灣也擁有20架，今年楊柳颱風期間，不少金門旅客受困離島，就出動同機型協助接回返台，展現重要戰略運輸角色，目前土耳其軍方尚未公布墜機原因，但機上20名軍人下落不明，恐怕凶多吉少。
土耳其總統艾爾段：「希望我們能以最小的損失度過這場不幸的事故，願真主憐憫我們的烈士，讓我們的祈禱與他們同在。」
總統艾爾段為此中斷原定演說向罹難軍人表達哀悼，相關調查仍在持續進行中。
