【土象星座運勢】01/20 金牛座抓住熱點、處女座合法經營、魔羯座額外收入
金牛座
工作：更多的客製化
感情：內心真愛寶藏
財運：抓住投資熱點
金牛幸運色：橙色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
處女座
工作：確保合法經營
感情：主動伸出援手
財運：空閒時間創收
處女幸運色：白色
貴人：射手
小人：獅子
魔羯座
工作：遵守法規法律
感情：夫妻恩愛幸福
財運：任務額外收入
魔羯幸運色：橘色
貴人：金牛
小人：牡羊
更多太報報導
【水象星座運勢】01/20 巨蟹座網賺收入、天蠍座精準投資、雙魚座節流支出
【火象星座運勢】01/20 牡羊座市場研究、獅子座關愛熱忱、射手座投資預案
蘇飛雅談星》2026誰的桃花搶先開？金火星共舞掀愛情巨浪 這族群閃愛機率高
其他人也在看
平息監獄暴動後 瓜地馬拉宣布緊急狀態擬肅清幫派
（中央社埃斯昆特拉18日綜合外電報導）瓜地馬拉3座監獄昨天發生囚犯暴動，經軍警合力平息之後，瓜國總統阿雷瓦洛今天宣布，即日起全國進入緊急狀態為期30天，將全面打擊犯罪幫派。中央社 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
儲備春節醫療用血 高雄「捐血月」捐血就送台灣黑熊隨身瓶
為儲備春節年假的醫療用血，農曆年前的1個月為全國捐血月，高雄捐血中心今（19日）舉辦啟動典禮，鼓勵民眾踴躍捐出熱血，希望能在2月15日前達到10天共2萬袋的庫存血量，讓民眾能安心過年，且即日起捐血集滿3 點，還加贈台灣黑熊不鏽鋼隨身瓶。高雄捐血中心負責醫師曾士賓指出，捐血可救人並促進新陳代謝，台灣捐自由時報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
林欣蓉愛雲霄飛車雪車追夢 冬奧目標讓世界看見台灣
（中央社記者黎建忠台北19日電）享受速度感的林欣蓉踏入冬季運動滿10年，台灣在她帶領下，很有機會拿下今年冬奧的單人、雙人雪車參賽權；她今天表示，「希望藉由我們在冬奧的表現，讓世界可以看見台灣。」中央社 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
嫌每月5千元零用錢太少 36歲啃老男冷血殺雙親 落網辯：管教太嚴
新北市蘆洲區36歲廖男因不滿父母管教太嚴，加上從小到大都被父母打罵，長期與父母感情不好。前晚又嫌母親每月僅給5千元零用錢...聯合新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
尚穎螺桿蝸桿 自動化首選
專業製造、加工各式精密特殊螺桿、蝸桿的尚穎有限公司，從創立以來便秉持品質至上的理念，運用廠內高階機械設備，提供業界精度高、品質佳的精密特殊螺桿、蝸桿，堪稱客製化螺桿、蝸桿專家，是設備自動化的首選。工商時報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
老了怕會「一身病」？研究揭血液藏7大警訊，還能預測惡化速度
家中長輩是否常有「一身都是病」的困擾？既有高血壓、又有糖尿病，心臟裝支架、關節還會痛？這種同時罹患多種疾病的現象，過去常被視為老化過程中「不幸巧合」或單純的器官...早安健康 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
《光電股》亞光多元新應用發酵 營運續拚成長
【時報記者張漢綺台北報導】亞光(3019)積極佈局人形機器人等新興領域，亞光董事長賴以仁表示，目前人形機器人合作開發涵蓋日本/美國/歐洲客戶，公司耕耘已久的光通訊產品亦有矽光子相關客戶找上門，隨著數位相機持續高成長，車載鏡頭與運動相機可望回溫，今年營運可望比去年好。 隨著AI技術進展，智慧製造與各式場景應用，引爆人型機器人商機，亞光表示，人型機器人已成為AI大規模落地的關鍵載體，因應人型機器人所對應複雜場景的感測需求，其對光學鏡頭的精度、耐用度等要求將大幅提升，亞光與全球企業LGIT合作拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場，挾核心玻璃非球面技術展現G+P鏡頭優勢，將全力推廣人形機器人鏡頭。 賴以仁表示，一般來說，人形機器人搭配8顆鏡頭，目前人形機器人客戶涵蓋日本/美國/歐洲，每家都還在試做階段，預計最快要一到兩年才能放量。 除人形機器人，亞光自2000年開始佈局光通訊產品，雖然近幾年光通訊業務表現平平，但公司未缺席當紅的矽光子光學元件，不過賴以仁表示，目前處於初期階段，至於產品規格可能是G+P。 亞光2025年合併營收約264.4億元，歸屬母公司淨利約18.46億元，每股盈餘約6.6元，營時報資訊 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
玉山銀攜手大都會客運 共同推動零碳運輸
響應國家淨零政策，玉山銀行攜手大都會客運共同合作轉型授信（Transition Loan），首創結合金融資源與客運汽車運輸業的轉型計畫，支持運輸業逐步達成市區公車全面電動化的目標，推動台灣接軌國際零碳運輸發展趨勢。工商時報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
史努比陪你過馬路! 台中"超萌創新號誌"盼提升交通安全
中部中心/徐秘康、蔡枘埏 台中報導史努比來了！這是台中市政府，以輕鬆可愛的方式，提醒民眾重視交通安全，攜手全球知名漫畫團隊，推出"跟著史努比，安全遊台中"計畫，像是在紅綠燈號誌，就引入相關元素，看得見史努比蹦蹦跳跳！另外，還有大型史努比的裝置藝術，提醒行人，注意停、看、聽！民視 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
扮演半導體赴美信保融資推手？高仙桂：尚未定案 政府研議中
台美關稅完成協議，半導體赴美投資，備受矚目是2500億美元，政府融資信保支持的錢從哪裡來？外界點名國發會將扮演重要推手，國發會副主委高仙桂19日表示，由於2500億美元規模龐大，關於信保機制的運作模式、基金來源及額度，行政院仍在緊鑼密鼓研議中；她認為，由於台美MOU已經簽訂，政府一定會讓機制落實與執行，至於如何順利運作、提供信保機制，行政院將會統一說明。中時財經即時 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
柯文哲難得和兒子吃飯！陳佩琪罕公開「父子同框照」分享兩人互動
陳佩琪表示，先生曾是25年的重症醫師、8年任台北市長、5年擔任在野黨主席，也曾角逐總統並獲得369萬票支持，過去總是受到許多民眾擁戴。然而她質疑，在司法體系眼中，這樣的人卻彷彿「不值一顧」，甚至「像螻蟻般的輕賤」。她也曾詢問柯文哲是否與司法人員有過節，但對方只能...CTWANT ・ 1 天前 ・ 144
衛武營成勞力士夥伴 3月迎當紅假聲男高音來台
衛武營國家藝術文化中心今天（19日）正式宣布，與享譽全球的瑞士鐘錶品牌勞力士建立合作夥伴關係。此次合作的第一步，即宣告今年3月，當代最受矚目的假聲男高音之一雅庫布・約瑟夫・奧林斯基（Jakub Józef Orliński）將登上衛武營舞台，為雙方合作揭開序幕。 勞力士的藝術合作版圖遍及世界多座指標性場館，包括米蘭斯卡拉歌劇院、倫敦皇家芭蕾暨歌劇院、紐約大都會歌劇院、巴黎國家歌劇院，以及布宜諾斯艾利斯的哥倫布劇院等；同時也長期支持薩爾斯堡音樂節與聖靈降臨節音樂節。此外，勞力士也支持世界頂尖樂團之一的維也納愛樂（Vienna Philharmonic），並以新年音樂會與仲夏夜音樂會聞名全球。衛武營此次雀屏中選，成為勞力士合作夥伴，顯示其藝術定位與國際高度逐步接軌。 衛武營藝術總監簡文彬表示，勞力士對卓越品質的長期投入，與衛武營的發展策略極為契合。透過雙方合作，期盼讓台灣多元而獨特的文化創意獲得更多國際肯定，並在世界藝壇舞台上展現獨特光芒。 勞力士台灣分公司總經理林人和指出，表演藝術能跨越界限、凝聚社群並激發對話，這次合作不僅開啟創意與文化交流的新契機，也將持續為在地與國際觀眾帶來更豐富的中央廣播電台 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
19日機密會議說明1.2兆特別條例 綠委呼籲在野支持
國防部編列1.25兆元上限的軍購特別預算，19日將向立法院國防委員會進行機密報告尋求預算解套、付委審查；民進黨立委陳冠廷強調，這次國防部的說明有助於朝野立委更深入了解特別條例內容，是正向的發展，並呼籲在野黨同仁共同支持這項攸關國防安全的重要提案。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
羽球》奪冠喜悅難形容 林俊易坦言不同感覺在體內甦醒
台灣羽球男子好手林俊易18日在印度羽球公開賽摘下個生涯，也是台灣羽球男單首座BWF超級750賽事冠軍，他除了感謝身邊的人一直鼓勵，助他帶傷勇於嘗試，也感謝母隊土地銀行羽球隊支持、台體大黃致豪帶領的情蒐團隊協助，讓他賽前、場上都有更明確的方向，期待未來有更多勝利。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
穩穩走出屬於自己的節奏 施彥佑的一步一腳印
圖：施彥佑已能獨立、從容地完成為客人加油、收款與找零等服務流程，展現自信而熟練的專業表現。(圖/庇護工場提供) […]民眾日報 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
台灣大「線上祈福點燈」首度納入泰國四面佛
(記者謝政儒綜合報導)農曆年倒數計時，想求平安不用再頂著寒風排隊。即日起至 2 月 9 日止，透過台灣大哥大「線上祈福點燈平台」，動動手指就能預約一整年好運，一鍵搞定來自大甲鎮瀾宮、鹿港天后宮，與首度...自立晚報 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
獨家／台中煲湯老店爆食安顧客「沒吃的菜」回收放冰箱
獨家／台中煲湯老店爆食安顧客「沒吃的菜」回收放冰箱EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
北市百人試吃活動出事 13人一氧化碳中毒送醫
【緯來新聞網】台北市南京東路四段一處辦公大樓，今（18日）下午由一家行銷公司舉辦試吃活動，因室內使用緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
高市青年選將爆：「這柯，亂高雄」
[NOWnews今日新聞]「藍白在台北惡搞，高雄青年不忍了！」藍白罷審中央總預算，至今（19）已144天，共7次退回，高雄市議會綠營民代及市議員參選人共同召開記者會，首度揭露高雄因「藍白罷審」的「高雄...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前 ・ 2
彰化縣自購2萬劑皮蛇疫苗 1月20日起分期為長者接種
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣政府守護長者健康，帶狀疱疹（皮蛇）疫苗接種計畫將於115年1月20日互傳媒 ・ 15 小時前 ・ 發表留言