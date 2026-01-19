【土象星座運勢】01/20 金牛座抓住熱點、處女座合法經營、魔羯座額外收入

【時報記者張漢綺台北報導】亞光(3019)積極佈局人形機器人等新興領域，亞光董事長賴以仁表示，目前人形機器人合作開發涵蓋日本/美國/歐洲客戶，公司耕耘已久的光通訊產品亦有矽光子相關客戶找上門，隨著數位相機持續高成長，車載鏡頭與運動相機可望回溫，今年營運可望比去年好。 隨著AI技術進展，智慧製造與各式場景應用，引爆人型機器人商機，亞光表示，人型機器人已成為AI大規模落地的關鍵載體，因應人型機器人所對應複雜場景的感測需求，其對光學鏡頭的精度、耐用度等要求將大幅提升，亞光與全球企業LGIT合作拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場，挾核心玻璃非球面技術展現G+P鏡頭優勢，將全力推廣人形機器人鏡頭。 賴以仁表示，一般來說，人形機器人搭配8顆鏡頭，目前人形機器人客戶涵蓋日本/美國/歐洲，每家都還在試做階段，預計最快要一到兩年才能放量。 除人形機器人，亞光自2000年開始佈局光通訊產品，雖然近幾年光通訊業務表現平平，但公司未缺席當紅的矽光子光學元件，不過賴以仁表示，目前處於初期階段，至於產品規格可能是G+P。 亞光2025年合併營收約264.4億元，歸屬母公司淨利約18.46億元，每股盈餘約6.6元，營

時報資訊 ・ 23 小時前