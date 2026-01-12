【土象星座運勢】1/13 魔羯座憑實力獲利、金牛座愛戀體驗、處女座團隊默契
魔羯座
工作：受到主管認同
感情：遇到心動對象
財運：獲利應憑實力
魔羯幸運色：軍服藍
貴人：處女
小人：天秤
金牛座
工作：得到老闆關愛
感情：體驗別樣愛戀
財運：投資理智思考
金牛幸運色：亮卡其色
貴人：牡羊
小人：天蠍
處女座
工作：與同事有默契
感情：談情說愛日子
財運：投資靜心觀望
處女幸運色：紅色
貴人：水瓶
小人：金牛
更多太報報導
【水象星座運勢】1/13 巨蟹座性感魅力、天蠍座效率提高、雙魚座成功結緣
【火象星座運勢】1/13 白羊座得到共鳴、獅子座得力助手、射手座勇敢示愛
蘇飛雅談星》2026誰的桃花搶先開？金火星共舞掀愛情巨浪 這族群閃愛機率高
其他人也在看
2026生肖流年運勢曝！龍得貴人鋪路 羊是太歲寵兒 這生肖財富漲不停
進入2026丙午馬年，火能旺盛、運行加速。塔羅牌老師艾菲爾指出，今年是轉折與重生的一年，十二生肖當中有的吉星助力、事業財運順遂，有的需要低調求穩。各生肖流年運勢如何？他並介紹趨吉避凶與提升運勢方法。健康2.0 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
唐綺陽揭本週運勢！金星進水瓶「這星座」大翻身
生活中心／綜合報導星座專家唐綺陽公布1月12日至1月18日的一週星座運勢，她指出這週星象影響為「海王雙魚衝刺、金星進水瓶」；本週海王雙魚衝刺，詐騙與秘密事件陸續浮上檯面，頭腦清晰、事態逐漸明朗，要注意睡眠狀況，避免逃避現實或事物成癮而造成傷害。金星進水瓶，大眾、民意市場成為焦點，水瓶座更顯討喜、受歡迎，未來科技發明、創新風格，受到大眾青睞。民視健康長照網 ・ 23 小時前 ・ 1
2026馬年運勢12生肖一次看！「這3生肖」五星運勢開外掛、屬虎財運雙旺、屬鼠當心口舌是非...開運對策快筆記｜問Yahoo就對了
迎接2026丙午馬年，12生肖運勢也跟著洗牌，除了屬馬、屬鼠者犯太歲，屬兔與屬牛偏沖太歲，需要特別留心之外，其他生肖又有哪些迎來翻轉、哪些可望被推上浪頭、一鳴驚人？小編整理了命理師楊登嵙與未來學達人陶文的流年解析，快來看看明年你的運勢如何！Yahoo玩樂搜查團 ・ 22 小時前 ・ 1
貴人帶著好運來了！4生肖迎轉機 財運一路發
貴人帶著好運來了！4生肖迎轉機 財運一路發EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
4生肖左輔星照拂！「大寒」感情逆勢加溫 關係穩定發展
二十四節氣中的「大寒」即將到來，在這冷冽的氣息中，部分民眾的感情運勢卻正要「逆勢加熱」。紫微斗數專家姚本軍老師指出，進入2026乙巳年大寒之後，有四類生肖的人將迎來感情的「融冰時刻」，「左輔星」默默推動，讓原本卡關的關係開始轉向穩定發展。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
小孟老師運勢／把握脫單黃金日！專家曝「3星座」桃花多
生活中心／綜合報導1月11日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。財運部分，牡羊座有貴人運，帶動財源滾滾；在事業運勢上，處女座有望在工作上談成生意；感情方面，單身的獅子座、天蠍座、摩羯座可以多外出社交，把握桃花運最多的一天。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
越南女逛101被櫃姐歧視「那很貴」！賈永婕海巡親回一句話 2萬人讚爆
該網友表示，這位移工朋友以禮貌態度向專櫃女店員詢問鞋款，卻遭對方以不悅語氣回應「那很貴」，之後更被對方忽視。移工再度詢問是否有37號鞋款時，對方則冷淡地回應「我們沒有37號」，完全無意願協助。原PO直言，2026年仍發生這類歧視事件，實在讓她身為台灣人感到丟臉，不...CTWANT ・ 1 天前 ・ 282
悄悄當媽咪／與董事千金結婚卻爆有11歲兒子 昔日男偶像認了「與前女友共同扶養」
女星吳亞馨低調結婚並已淡出演藝圈，目前定居上海，近日因好友臉書動態回顧，旁人才知她兒子已經兩歲。演藝圈不少低調生子的明星，偶像劇出身的唐禹哲之前傳出有11歲私生子，而他也認了此事。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 2
明冷氣團又來！3縣市低溫特報「跌破10度」 1圖看懂溫度變化
氣象署今天下午發布低溫特報，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，明晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，範圍包括新北市、桃園市、新竹縣，提醒民眾注意保暖及日夜溫差。此外，北部、宜蘭低溫約12、13度其他地區低溫14至17度，入夜之後，各地低溫將比清晨再低1至...CTWANT ・ 12 小時前 ・ 發表留言
影/綠高雄市長初選今晚電話民調 郭正亮曝：柯志恩想對決的人選換了
民進黨2026高雄市長黨內初選民調，今（12）日晚間正式啟動，4位候選人立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺全都號召支持者要顧電話。對此，前立委郭正亮透露，國民黨高雄市長參選人柯志恩原本期望和邱議瑩對決，但後來看到綠營大咖表態支持邱議瑩的力道後，現在反而希望跟賴瑞隆選。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 71
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 96
冷氣團明南下！新北桃竹低溫探十度 週六起北東轉溼冷
（記者許皓庭／綜合報導）2026 年首波寒流影響進入尾聲，但受輻射冷卻影響，中央氣象署今（12）日對新北、桃園 […]引新聞 ・ 20 小時前 ・ 5
說好的回暖呢？大陸冷氣團減弱還是冷、又飄雨 氣象署細說明
今（12）日大陸冷氣團減弱，氣象署原預估，今天各地氣溫將回升，但不少民眾今發現，北市上午竟飄雨，未如氣象署預報的「回溫、轉暖」。對此，氣象署表示，此因昨(11日)原本預估，12日雲量不多，「未料12日雲量較多，再加上飄雨，予人低溫的感覺。事實上，今天北部溫度提高1、2度。」而南部回溫現象則較不明顯。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 13
67歲女沒吃藥！靠「1招」逆轉糖尿病 醫驚奇：真的很有用
台灣糖尿病患已超過256萬人。醫師劉中平表示，其實，不用藥物也可以降低血糖，但要努力控制飲食。一名67歲女性曾有過數次的血糖升高，糖化血色素達6.9%(已達糖尿病)，但在努力飲食控制後，又迅速降回5.9以下、甚至5.5。這段期間她沒吃任何藥物，就可以讓血糖降低，「透過生活方式的調整，真的可以不吃藥降低血糖。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
AI沒泡沫還更猛！台股績效大翻盤 霸榜前五名是這幾檔
根據CMoney統計，今年以來截至1/9止，台股主、被動ETF在科技巨頭AI資本支出續增下，台股科技相關ETF股價表現脫穎而出，績效最好的前10檔ETF之中，前三名分別是新光臺灣半導體30(00904)、台新臺灣IC設計(00947)、兆豐台灣晶圓製造(00913)，報酬率分別有9.42%、8.49%、7.66%，且全都是半導體相關ETF，至於主動式台股ETF則漲勢暫歇，僅主動野村台灣50(00985A)、主動安聯台灣高息(00984A)績效表現不俗，仍有4%以上的水準表現。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 22 小時前 ・ 1082
全台大回暖冷空氣休一週！氣象粉專示警「這1天」要變冷
生活中心／張予柔報導大陸冷氣團逐漸減弱，台灣今（12）天各地氣溫回升，太陽也久違的露臉，讓不少民眾明顯感受到暖意。北部及宜蘭白天高溫回升至19至21度，中南部則可來到23至24度，不過清晨與夜間低溫仍偏低，各地約落在11至15度之間，高雄以北部分近山區及空曠地區，仍可能出現10度左右甚至更低的低溫，早晚寒意仍很明顯。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過「這1天」將轉冷。民視 ・ 22 小時前 ・ 5
兩樣情！台塑2025年虧損擴大至百億元 僅南亞、台塑化賺錢
台塑（1301）繼2024年迎來史上第一次不賺錢的冰河期後，今（12）日公告2025年歸屬母公司稅後淨損100.5億元，每股虧損1.58元，較前年虧損0.2元擴大，台化（1326）也由盈轉虧，每股虧損0.94元；台塑化（6505）以及南亞（1303）則分別繳出每股盈餘1.04元以及0.57元成績，並較2024年增加。Yahoo奇摩股市 ・ 17 小時前 ・ 21
宋仲基逛台北爽嗑這包零食 「香菜控」蔡英文比讚轉發：歡迎來台灣
韓星宋仲基日前來台參加金唱片頒獎典禮，並擔任壓軸頒獎人，他今天（1/12）貼出自己悠遊台北街頭的畫面，拿著一包香菜口味的零食露出滿足的微笑；身為「香菜控」的前總統蔡英文也轉發，歡迎這位同好巨星來到台灣。太報 ・ 10 小時前 ・ 94
「台灣最速火球男」林振瑋無緣經典賽！好想打但球團一原因不放人
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導世界棒球經典賽（WBC）中華隊43人名單今（12）日清晨提前曝光後卻馬上出現變數。被封「台灣最速火球男」、效力美國職棒...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 13