【土象星座運勢】10/30 摩羯座防為錢傷感情、金牛座謹慎處事、處女座百廢待舉
土象星座今日運勢
(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)
★摩羯座：親友或組織可能需要你的資金。慎防為錢傷感情，忌追求快速致富。
★金牛座：商業交易、談判協商易面臨多頭馬車的狀況。謹慎處理，愛惜羽毛。
★處女座：百廢待舉，忙碌奔波。容易為合作關係負責任。需要排定優先順序。
今日星象總覽
水瓶座上弦月登場，正在專注發展的事情，容易面臨群體聲音或環境考驗，某個突發狀況將帶來意外發展。可能是節外生枝的挑戰，也可能是天下掉下來的禮物。全天宜順勢而為或見縫插針，成敗取決於個人的認知與判斷力。
■留心：高處墜落、溺水、淹水、地震、交通意外。
■健康議題：小腿抽筋、靜脈曲張、手腳扭傷、落枕。
■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)
(1) 00:00至03:37前：階段性的困難來到高點，需要耐心和冷靜解決問題。慎防突發狀況或消息出現。
(2) 03:37起：需要因應當前變化，透過合作或他人幫助，找到解決之道。午後撥雲見日，漸入佳境。
■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）
天秤最佳，雙子次之（好壞兩極）
把握2026年好運，就在2026豐盛之書：https://user207716.pse.is/87q5nr
買紙送電，Readmoo讀墨電子版將同步推出。
可搶先註冊：https://user207716.pse.is/87q62r
讀墨新會員享 30 天不限次數 75 折，再送 150 元購書金！
