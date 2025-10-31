【土象星座運勢】11/1 金牛座人氣走旺、處女座結伴同行順利、摩羯座得貴人相助
土象星座今日運勢
(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)
★金牛座：福至心靈，人氣走旺。容易得到他人的注意和肯定。容易意外獲利。
★處女座：溝通交流、合作合夥、結伴同行順利。能在群體中發揮言語影響力。
★摩羯座：人際關係和諧，溝通交流愉快，感情、合作順利，容易得貴人相助。
今日星象總覽
月亮在雙魚座的今天，日月和木星形成水象大吉相，全天諸事發展順利，特別有利於情感交流、關係經營，可以好好享受生活，值得把握！留心潛在的情感勒索與詐騙。
■留心：水災、溺水、塌陷、火災、霧霾。
■健康議題：腳部扭傷、腳趾受傷、腳部皮膚問題。
■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)
全天順風順水，事半功倍。
■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）
巨蟹、天蠍、雙魚
把握2026年好運，就在2026豐盛之書：https://user207716.pse.is/87q5nr
買紙送電，Readmoo讀墨電子版將同步推出。
可搶先註冊：https://user207716.pse.is/87q62r
讀墨新會員享 30 天不限次數 75 折，再送 150 元購書金！
