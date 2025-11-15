【土象星座運勢】11/16 摩羯座解決問題、金牛座順勢而為、處女座避免為錢傷感情

[Newtalk新聞] 雨揚老師表示，民間素有「十月小陽春」的說法，所以農曆十月又稱「陽月」，祝願各位朋友日日安康、時時吉祥。此外，農曆十月十五日是水官大帝聖誕，這一天誠心向水官懺悔一年來的過錯，有助開運轉運；同時也是補財庫吉日，能疏通求財障礙，讓財運暢旺、福氣滿盈。 農曆十月運勢的前三名生肖是誰呢？雨揚老師給出答案，就是虎、龍、狗！先恭喜這三位生肖寶寶囉！至於每個生肖要怎麼掌握先機、迎來好運呢？一起來看接下來的解析吧！ ★鼠 ◎工作運：樂觀面對 積極進取 事業運不錯，即便鼠寶寶在職場上遭遇不少阻礙，也能以樂觀的心態來面對，甚至會把遇到的挫折轉化為砥礪前行的養分，這般積極進取的精神不僅有助於創造正向磁場、讓更多好事與好運靠近，還有助於增加鼠寶寶的曝光率，讓你在關鍵時刻有機會獲得重要貴人的大力協助。 ◎感情運：阻礙不斷 心不在焉 愛情運不順，單身的鼠寶寶雖然試圖製造與心儀對象相處的機會，但是總在開口邀約前因各種突發狀況而事與願違，讓你感到相當沮喪與心累；有伴的鼠寶寶可能因心事重重而感到力不從心，就連與伴侶聊天時也常常心不在焉，小心這件事引起對方的不滿，甚至引發口角衝突。 ◎健康運：容易生

新頭殼 ・ 1 天前