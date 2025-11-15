【土象星座運勢】11/16 摩羯座解決問題、金牛座順勢而為、處女座避免為錢傷感情
土象星座今日運勢
(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)
★摩羯座：需要完成重要計劃，解決問題。容易有檯面下的溝通、行動和準備。
★金牛座：順勢而為，成就關係。容易接觸共有財務、保險、醫療或秘密事宜。
★處女座：容易處理居家環境，添購所需，解決重要的問題。避免為錢傷感情。
今日星象總覽
月亮在天秤座的今天，大環境氣氛轉為明朗、積極。原本停滯、受阻的事情將有轉機。全天適合約會、社交、娛樂、競賽。
■留心：高處墜落、風災、誤會引災。
■健康議題：腰酸背痛、腎結石、腰部扭傷。
■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)
(1) 00:00至10:17前：溝通、交通熱絡，容易出現加速進展的機會，但要靠人為努力才能展現。
(2) 10:17起：漸入佳境，水到渠成。公私事皆宜，亦可養精蓄銳，準備迎接下週的挑戰。
■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）
雙子、天秤、水瓶
更多太報報導
【水象星座運勢】11/16 巨蟹座需要照顧自己人、天蠍座防莫名損財、雙魚座忙碌奔波
【火象星座運勢】11/16 白羊座容易有外出、獅子座朋友邀約大增、射手座避免衝動而為
蘇飛雅談星》水星逆行4星座最有感！多做一步就能化解 各星座影響全收錄
其他人也在看
2026年財運大發！「5星座」明年正財、偏財都超旺
2026年財運大發！「5星座」明年正財、偏財都超旺EBC東森新聞 ・ 13 小時前
11月下旬準備發了！4生肖獲財神眷顧 財源滾滾來
11月下旬準備發了！4生肖獲財神眷顧 財源滾滾來EBC東森新聞 ・ 10 小時前
唐綺陽星座運勢週報 11/10-11/16 水逆要慎言慎行！處女感情心想事成 天蠍走低調路線
週一11/10，水星逆行射手座，某些人跟你溝通不良，大部分應該是覺得他太跩了，或者是太自以為是了，很多溝通不良，是這樣子來的，或太粗心大意、講話太直，這個也要小心喔，還滿容易得罪人的。週三11/12，木星也逆行了，有機會好好的收拾你的心情，所以我反而覺得，是一件好消息，那個不需要的、想太多的，反而會慢慢一一釐清。Yahoo奇摩社群 ・ 6 天前
雨揚老師》12生肖農曆10月運勢：虎寶寶貴人降臨、 龍寶寶重見曙光(上)
[Newtalk新聞] 雨揚老師表示，民間素有「十月小陽春」的說法，所以農曆十月又稱「陽月」，祝願各位朋友日日安康、時時吉祥。此外，農曆十月十五日是水官大帝聖誕，這一天誠心向水官懺悔一年來的過錯，有助開運轉運；同時也是補財庫吉日，能疏通求財障礙，讓財運暢旺、福氣滿盈。 農曆十月運勢的前三名生肖是誰呢？雨揚老師給出答案，就是虎、龍、狗！先恭喜這三位生肖寶寶囉！至於每個生肖要怎麼掌握先機、迎來好運呢？一起來看接下來的解析吧！ ★鼠 ◎工作運：樂觀面對 積極進取 事業運不錯，即便鼠寶寶在職場上遭遇不少阻礙，也能以樂觀的心態來面對，甚至會把遇到的挫折轉化為砥礪前行的養分，這般積極進取的精神不僅有助於創造正向磁場、讓更多好事與好運靠近，還有助於增加鼠寶寶的曝光率，讓你在關鍵時刻有機會獲得重要貴人的大力協助。 ◎感情運：阻礙不斷 心不在焉 愛情運不順，單身的鼠寶寶雖然試圖製造與心儀對象相處的機會，但是總在開口邀約前因各種突發狀況而事與願違，讓你感到相當沮喪與心累；有伴的鼠寶寶可能因心事重重而感到力不從心，就連與伴侶聊天時也常常心不在焉，小心這件事引起對方的不滿，甚至引發口角衝突。 ◎健康運：容易生新頭殼 ・ 1 天前
2026年前「最旺4星座」！事業、財運同步開花
2026年前「最旺4星座」！事業、財運同步開花EBC東森新聞 ・ 15 小時前
小孟老師運勢／牡羊職場將抓住機會！2星座工作可嘗試「大膽創新」
生活中心／綜合報導每日星座運勢來了！11月15日星期六，清水孟國際塔羅小孟老師指出，本日牡羊座有望在工作上迅速抓住機會。至於巨蟹座、天蠍座的民眾，有望展現新創意、點子，以及嘗試大膽表現。民視 ・ 1 天前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 4 小時前
經典賽》日本陷「雙重危機」三巨頭若缺席 恐成史上最冷清一屆
明年3月登場的世界棒球經典賽（WBC）被視為日本隊挑戰二連霸的重要舞台，卻在開賽前陷入主力球星可能缺席、轉播權又引發民怨的「雙重危機」。中時新聞網 ・ 1 天前
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了EBC東森新聞 ・ 23 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
全球NAND Flash三哥股價慘崩23％ 記憶體大黑馬為何一夕爆雷？
全球第三大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商日本鎧俠（Kioxia）上季財報爆雷，7~9月淨利驟減6成，致今（14）日股價重挫23%，成為市場焦點。業界人士指出，鎧俠表現不如預期，可能與其對蘋果提供NAND晶片時所簽訂的「固定價格協議」有關，美光將於下月公布11月營收，屆時可望再度檢驗記憶體族群的整體需求狀況。中時財經即時 ・ 1 天前
棒球》日本強化試合傳捷報！ 日本武士隊11比4力退強敵韓國
2025日本武士強化試合今天（15日）在東京巨蛋熱烈開打，日本隊中繼投手森浦大輔雖遭到韓國連續2支全壘打的重擊，讓對手先馳得點，但有著打線全場12支安打、海灌11分的援護，最終日本隊以11比4取得強化試合的首場勝利。Yahoo奇摩運動 ・ 10 小時前
撿到寶！全家羽絨外套竟只賣298元 內行人認出是日系聯名款
這名網友於14日在Threads發文表示，在上班途中經過全家門市時，意外看到羽絨外套正在進行出清優惠，價格僅298元，毫不猶豫立即購入一件。另一名網友則分享，為了搶購這款超值商品，當天早上特地跑遍附近四間全家便利商店，雖未見到羽絨外套，但發現羽絨背心也同步特價，單件...CTWANT ・ 15 小時前
46歲健身教練天天運動飲食超自律竟得肺癌 醫揭1習慣破功，很多人都中
46歲的健身教練，體脂率僅12％、每天晨跑＋重訓、食量控制嚴謹，卻在公司健康檢查中被診斷為早期肺腺癌。這位教練不解地問醫師：「我這麼努力維持健康，為什麼還會得癌？」林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎表示健康2.0 ・ 1 天前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
義大利老闆怒嗆16台客「滾吧！」氣炸只點5披薩3啤酒 被台網出征關IG
義大利蒙泰卡蒂尼泰爾梅一間「pizza dal pazzo」披薩店的老闆，近日用義大利語拍片公審，指控店內16位台灣觀光客只點5份披薩、3杯啤酒，片中台灣顧客聽不懂，還笑著對鏡頭打招呼比讚、比YA。老闆最後甚至情緒很激動嗆「台灣滾吧，太棒了。」影片PO上IG後，立刻引發許多台灣網友出征批評，披薩店老闆只好將IG暫時關閉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因
47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
閃兵案判刑出爐！坤達重判2年8月 王大陸刑罰僅1年 內幕曝光了
（記者張芸瑄／綜合報導）新北地檢署偵辦藝人閃兵案，昨（14）日再度起訴12人。綜合今年2波起訴與日前自首者，已 […]引新聞 ・ 20 小時前