【土象星座運勢】11/18 摩羯座合作有望、金牛座關係緊密、處女座未雨綢繆

蘇飛雅每日星座運勢





土象星座今日運勢

(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)

★摩羯座：人際運揚，容易有深度或秘密對話。須保護權益，做出正確的決定。

★金牛座：感情和合作關係更加緊密，事業競爭和轉型加劇。容易和老友聯絡。

★處女座：適合溝通、學習、研究。容易打聽消息，預先為將要的變化做準備。

今日星象總覽

月亮由天秤座進天蠍座的今天，適合完成現有工作，或從事評估、檢查、檢討的工作，不適合開展新計劃。由於正處於殘月期，加上水星將於明天逆回天蠍座，日月新的週期也將在星期四登場，眾多變化將起，稍安勿躁，靜觀其變。

■留心：溺水、水災、蟲害/蛇咬/動物傷。

■健康議題：婦科和泌尿系統疾病、神經問題。

■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)

(1) 00:00至05:44前：大勢底定，暫時難有轉圜空間，適合例行公事、休閒、休息。

(2) 05:44起：小事可行，大事緩進。需要耐心等待，完成本分內的工作即可。

■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）：

05:44前:雙子、天秤、水瓶。

05:44起:巨蟹、雙魚最佳，天蠍次之。

