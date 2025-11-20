【土象星座運勢】11/21 摩羯座低調努力、金牛座靜觀其變、處女座與外國有緣

水、木、土、天、海五星逆行，有一些人會覺得比較不順，或者是很容易被反省、起底，或者是翻舊帳，你可以把它想成好的，就是懷舊、懷舊風特別的明顯。 水星11/19逆回到天蠍座，逆回到全民當偵探的這個位置，除了有一些人被挖掘到秘密之外，我們也會被迫反思，我們自己的內在，我們對秘密的這件事情，我們的想法是什麼。

Yahoo奇摩社群 ・ 4 天前