【土象星座運勢】11/21 摩羯座低調努力、金牛座靜觀其變、處女座與外國有緣
土象星座今日運勢
(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)
★摩羯座：鴨子划水，低調努力。注意潛藏的問題。朋友、群體事務將有變化。
★金牛座：重要關係面臨改變和調整。慎防為人破財或與人爭利。宜靜觀其變。
★處女座：溝通、交通旺，與外國有緣。有機會處理家人或住所相關的問題。
今日星象總覽
月亮在射手座的今天，諸事將像火箭般噴發式進行，雖然有利於效率，但若沒有計劃，又無法駕馭這股能量，就要小心星火燎原、樂極生悲的可能。月亮在射手的時候，適合從更大的格局看事情，正面心態會幫助我們找到出路。由於太陽將在明天進入射手座，目前又處於水星逆行期間，多重變化力量交織，仍要務實以對，步步為營。
■留心：火災、交通意外、地震、動物傷害(如：被狗咬)。
■健康議題：大腿扭傷、痔瘡出血、骨折、挫傷、撕裂傷。
■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)
(1) 00:00至19:14前：事情進展飛速，適合將精力投入建設性事物。需要依照優先順序行事，避免衝動而為。
(2) 19:14起：變化加劇，隱藏困難、阻礙。保持耐心，實事求是。
■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）
白羊、獅子
