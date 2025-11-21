【土象星座運勢】11/22 摩羯座貴人相助、金牛座管理紛爭、處女座幽默應對

這個周末英超回來了，兩星期的FIFA DAYS國際比賽周結束，回各自國家隊的球員回來了。周末的英超踢完，下周周中又是歐戰，利物浦要去打歐冠、諾丁漢森林要去打歐足聯盃，接到下周周末的英超聯賽。所以第一個要看俱樂部觀察球員到國家隊有沒有被操壞，第二看球隊賽程，能不能負荷密集的比賽。22日晚上11點英超時段，台灣運彩開諾丁漢森林作客利物浦這場單場+場中，有一些東西提供給球迷參考。

Yahoo運動運彩通 ・ 1 小時前