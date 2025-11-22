【土象星座運勢】11/23 摩羯座人際和諧、金牛座海外運旺、處女座精采社交

想要擁有好運勢，先擁有好心情再說。對於山羊座而言，恐怕還是多給自己幾分鐘過濾為宜。人多的地方不要去，的確是避免人多嘴雜，還有就是人云亦云。幸運的是，本周的財利運勢頗佳，商務買賣與業務行銷有利可圖。投資求財，也是如此，短線調節為先。幸運物與色彩：琥珀與棕色。幸運數字：8、0、1、4及其組合。

工商時報 ・ 10 小時前