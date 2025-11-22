【土象星座運勢】11/23 摩羯座人際和諧、金牛座海外運旺、處女座精采社交
土象星座今日運勢
(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)
★摩羯座：人際和諧，有利合作。容易透過溝通交流，得到他人的幫助或建議。
★金牛座：有朋自遠方來，和外國、遠距、跨界交流的機會多。朋友談心愉快。
★處女座：娛樂運走旺，有短途旅行、興趣學習、聚會聊天的機會，社交精采。
今日星象總覽
月亮由射手座移往摩羯座的今天，諸事將在混沌中逐漸發展出秩序，適合制定或執行計劃，事緩則圓。
■留心：火災、地震、坍塌。
■健康議題：腿部受傷、髖關節或膝蓋疼痛、皮膚或牙齒問題。
■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)
(1) 00:00至06:53前：輕鬆愜意，難以聚焦。適合例行公事、休閒、休息。
(2) 06:53起：適合制定新計劃，容易得到自己人的幫助，按部就班得到成果。
■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）：
06:53前: 白羊、獅子。
06:53起: 金牛、處女、摩羯
