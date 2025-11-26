【土象星座運勢】11/27 摩羯座謹慎評估合作、金牛座做好情緒管理、處女座注意文化差異

蘇飛雅每日星座運勢





土象星座今日運勢

(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)

★摩羯座：為社交、朋友破財。需要管理投資風險。謹慎評估合作、借貸需求。

★金牛座：事業被迫競爭或改變的壓力增加。需要做好情緒管理，不掉入陷阱。

★處女座：忙碌充實，溝通、交通、學習的挑戰多。注意文化差異、交通安全。

今日星象總覽

月亮在水瓶座的今天，諸事發展先順後亂。上午，人際關係看似和諧，接近中午，意見分歧的情勢轉強。計劃開始趕不上變化。由於土星將在明天(11/28)正式順行，上弦月也將登場，階段性的瓶頸浮現。水星將於本週日(11/30)結束逆行，不妨保持耐心，順勢而為。等待下一週再衝刺。

■留心：高處墜落、交通意外、地震、中斷。

■健康議題：小腿抽筋、腳踝扭傷、靜脈曲張、自律神經失調。

■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)

(1) 00:00至07:09前：按部就班，小事可成。

(2) 07:09至19:33前：溝通、交通、交易狀況增加，宜謹慎處理利益、權力相關事務。

(3) 19:33起：變化、震盪的能量加劇，一動不如一靜，適合養精蓄銳，提早休息。

■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）

雙子、天秤

