【土象星座運勢】11/28 摩羯座謹言慎行、金牛座防利益衝突、處女座避免過度反應
土象星座今日運勢
(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)
★摩羯座：溝通、交通辛苦，能逐漸理清頭緒。謹言慎行，避免輕信小道消息。
★金牛座：事業、名聲、對上關係有變化，慎防利益衝突。群體責任可能增加。
★處女座：溝通、交通小心。避免對家人過度反應。關係親疏分合的態勢明確。
今日星象總覽
月亮由水瓶座移往雙魚座的今天，雙魚座上弦月登場，成長趨勢將面臨階段性瓶頸，必須靠耐心和毅力克服。流年土星也在今天順行，土星代表的責任、限縮將浮上檯面持續進行，並在雙魚座所代表的人事物中發揮影響，直到明年2月14日離開為止。全天變化多端，加上水星將在本週日順行，未來三天處於斷層位移的時刻，變化、震盪、阻礙多，宜靜觀其變，步步為營。
■留心：交通事故、地震、高處（空）墜落、坍方。
■健康議題：呼吸道疾病、肩頸酸痛、手部問題、肺炎。
■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)
(1) 00:00至03:24前：計劃趕不上變化，容易震盪、中斷、切割、分離/疏離，需要保持內在的平靜。
(2) 03:24至15:00前：困難、阻礙增加，事情容易拖延或節外生枝，也可能面臨左右為難的情境，適合靜觀其變。
(3) 15:00起：衝突、焦躁的能量逐漸走揚，避免意氣用事，衝動而為。但也有狗急跳牆的可能。
■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）
03:24前: 雙子、天秤
03:24起: 巨蟹、天蠍
【水象星座運勢】11/28 巨蟹座忙碌奔波、天蠍座投資宜慎、雙魚座正面思考
【火象星座運勢】11/28 白羊座注意法律、獅子座為愛花大錢、射手座勇於承擔
【風象星座運勢】11/28 天秤座暗藏突然損益、水瓶座防為人損財、雙子座宜順勢而為
