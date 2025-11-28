【土象星座運勢】11/29 摩羯座冷靜面對、金牛座午後撥雲見日、處女座親密關係緊張

蘇飛雅每日星座運勢





土象星座今日運勢

(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)

★摩羯座：須冷靜面對莫名紛擾，避免妄動。朋友互動愉快，有利談心、交流。

★金牛座：容易面臨利益衝突、派系壓力。午後撥雲見日，親友互動愉快熱絡。

★處女座：親密關係緊張，應以鼓勵代替嘮叨或自責。有他人邀約或溝通機會。

今日星象總覽

月亮在射手座的今天，諸事發展將加快腳步。雖然有利於效率，但若沒有計劃，又無法駕馭這股能量，就要小心星火燎原、樂極生悲的可能。月亮在射手的時候，適合從更大的格局看事情，正面心態會幫助我們找到出路。由於太陽將在明天進入射手座，目前又處於水星逆行期間，多重變化力量交織，仍要務實以對，步步為營。

廣告 廣告

■留心：火災、地震、交通意外、塌陷、溺水。

■健康議題：腳部受傷、腳部疾病（足癬、甲癬）、拇指外翻、痛風、下肢水腫。

■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)

(1) 00:00至11:59前：大環境氣氛焦躁、變動，慎防衝突、爭吵、反覆無情、意外血光。一動不如一靜。

(2) 11:59至16:55前：先前的困境將出現溝通、協調的空間。有些事情無法明說，只能用行動證明。懂得察言觀色者，勝出。

(3) 16:55至23:46前：相對順風順水的時刻。適合經營重要關係，容易得貴人相助。天下沒有白吃的午餐，仍要留意好處背後的責任和代價。

(4) 23:46起：困難、阻礙增加，容易有豬羊變色的情形。適合養精蓄銳，避開午夜變化風暴，明早起來又是一條好漢。夜生活者，宜慎。

■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）

巨蟹、天蠍

更多太報報導

【水象星座運勢】11/29巨蟹座忙碌奔波、天蠍座娛樂運旺、雙魚座事緩則圓

【火象星座運勢】11/29 白羊座謹言慎行、獅子座管理投資風險、射手座需要溝通

【風象星座運勢】11/29 天秤座適合進行重要計劃、水瓶座財運走揚、雙子座放慢腳步