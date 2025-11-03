【土象星座運勢】11/4 金牛座價值展現、處女座合作可期、摩羯座留心競爭

火星正在衝刺當中，火能量強在天蠍座，有一些秘密，不揭發則已，一旦揭發，通常帶有地動天搖，或者是翻轉局勢的一個效果。週二火星就要移位了，火星從天蠍到射手座，那當然就是，換射手座紅起來跟火起來了，如果你是高級知識份子，或者是教授、或者是宗教人員、或者是別人心目中的大師，那現在是你活躍的時候。

Yahoo奇摩社群 ・ 1 天前