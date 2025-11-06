【土象星座運勢】11/6 摩羯座溝通順利、金牛座留心暗中競爭、處女座締結合作
土象星座今日運勢
(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)
★摩羯座：生活愜意，感情愉快，溝通順利。留心意外花費。晚間須彈性應變。
★金牛座：親友、鄰居互動愉快。留心暗中競爭、金錢借貸。可能有突然花費。
★處女座：溝通、交通運旺，廣結善緣，締結合作。事業和家庭可能出現變化。
今日星象總覽
月亮由金牛座移往雙子座的今天，諸事發展緩進，需要實事求是，把握機會。受到火天沖能量影響，越晚變動越大，慎防突發意外。考量金星將在明天轉進天蠍座，尚未完成的合作、協商、交易，容易出現變數，不妨預留調整空間或其他備案。
■留心：崩塌、高處墜落、意外中斷、交通事故。
■健康議題：喉痛聲啞、扁桃腺發炎、甲狀腺亢進、肩頸酸痛、支氣管炎。
■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)
(1) 00:00至16:25前：一步一腳印的努力能達到目標。需要採取中庸之道。
(2) 16:25至20:20前：大事底定，暫時難有轉圜空間。適合例行公事、休閒、休息。
(3) 20:20起：計劃趕不上變化，容易有突然的衝動或意外的麻煩，需要謹言慎行。適合早點養精蓄銳。
■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）
金牛座、處女座、摩羯座
