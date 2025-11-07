【土象星座運勢】11/8 摩羯座避免分心、金牛座生活醞釀變動、處女座靜觀其變
土象星座今日運勢
(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)
★摩羯座：溝通、交通忙碌，避免分心、恍神而出錯。容易有突來的娛樂邀約。
★金牛座：生活醞釀變動。易為娛樂、興趣、小孩花錢，或處理家庭財務議題。
★處女座：旅行或遷動計劃浮現。容易和主管、夥伴、情人摩擦。宜靜觀其變。
今日星象總覽
月亮由雙子座移入巨蟹座的今天，天王星將退回金牛座，加上土海壓力走強，困難、阻礙、壓力、糾葛不斷，全天，一動不如一靜。適合休閒、休息。宜等待明後兩天的變化後，再做決定。由於未來一週將面臨劇烈震盪，週末不妨養精蓄銳，才能用更好的狀態迎接挑戰。
■留心：交通事故、地震、高處（空）墜落、坍方。
■健康議題：呼吸道疾病、肩頸酸痛、手部問題、肺炎。
■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)
(1) 00:00至23:06前：計劃趕不上變化，容易有突發狀況，需要保持冷靜，見招拆招。
(2) 23:06起：情勢將要再度變化，或有轉變，或有轉機，宜靜觀其變，不妨先養精蓄銳。
■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）
天秤座最佳，水瓶座次之
更多太報報導
【水象星座運勢】11/8 巨蟹座關係藏變化、天蠍座避免被情緒影響、雙魚座可能有意外拜訪
【火象星座運勢】11/8 白羊座謹言慎行、獅子座人生面臨轉型、射手座預留獨處空間
【風象星座運勢】11/8 天秤座處理問題、水瓶座風險管理、雙子座保持距離
