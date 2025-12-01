【土象星座運勢】12/1 摩羯座合作機會、金牛座參與秘密、處女座善用資源
土象星座今日運勢
(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)
★摩羯座：容易為家庭、辦公室事務忙碌。可能有暗中發展的合作機會或協商。
★金牛座：容易得知或參與共有財務、合資合夥、秘密事務，增加親友的互動。
★處女座：容易受惠於家人、家族、房地產，得財務和資源，須管理投資風險。
今日星象總覽
月亮在白羊座的今天，金星也進入射手座，日月金火齊聚火象星座，大環境氣氛轉為熱情歡樂，事情可望加速進展。值得把握。
■留心：火災、交通意外、軍事衝突
■健康議題：頭痛、發燒、發炎、燒燙傷、意外血光。
■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)
(1) 00:00至18:15前：諸事發展快速乾脆，容易星火燎原，適合表現自己、宣傳分享、談情說愛。
(2) 18:15起：成長、擴張的力量增加，但要留心奢侈、浪費、太超過的問題。
■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）：白羊、獅子、射手
