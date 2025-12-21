【土象星座運勢】12/22 摩羯座主動出擊、金牛座旅行順利、處女座互動愉快

蘇飛雅每日星座運勢





土象星座今日運勢

(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)

★摩羯座：主動出擊，合作互利，向外發展、受人注目。常有意外的娛樂邀約。

★金牛座：和外國、遠距、專業人事物有緣。學習、旅行順利，有朋自遠方來。

★處女座：娛樂運旺，朋友互動愉快，或有旅行、接觸外國和遠距人事物機會。

今日星象總覽

月亮由摩羯座進水瓶座的今天，諸事發展穩健快速，白天效率優於晚上，適合聚焦於工作、計劃，讓生活回到既有軌道。由於耶誕夜將來到金海凶相的高潮，金星將在星期四進入摩羯座，人際關係正處於朦朧浪漫的時刻，有利於佳節享樂安排，但要留心受騙上當、桃色糾紛的問題。

廣告 廣告

■留心：火災、地震、崩塌、爆炸。

■健康議題：膝蓋/骨骼/牙齒/皮膚疾病、燒燙傷、斷裂/撕裂傷。

■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)

(1) 00:00至09:27前：諸事發展順利，容易快速成長、擴張，適合把握機會，但要避免太超過的問題。

(2) 09:27至15:28前：按部就班，穩扎穩打。小事可成，大事緩進。

(3) 15:28至23:52前：計劃趕不上變化，但有意外突破的機會。適合例行公事、休閒、休息。

(4) 23:52起：溝通熱絡，集思廣益，慎防過度比較、他人惡意。

■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）：

23:52前：金牛、處女、摩羯

23:52起：雙子、天秤、水瓶

更多太報報導

【水象星座運勢】12/22 巨蟹座感情和樂、天蠍座靈性事務、雙魚座貴人助力

【火象星座運勢】12/22 白羊座為家奔波、獅子座家人支持、射手座投資機會

蘇飛雅談星》 中日關係何時有解？星象預示「它」先禮後兵：2026年夏天起動作更大！