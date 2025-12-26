【土象星座運勢】12/27 金牛座見招拆招、處女座承擔責任、摩羯座謹慎處理

蘇飛雅每日星座運勢





土象星座今日運勢

(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)

★金牛座：容易承擔群體責任，或要處理外國、專業、法律議題，宜見招拆招。

★處女座：社交活躍。容易承擔合作、感情關係的壓力和責任。花錢娛樂開心。

★摩羯座：謹慎處理溝通、交通事務。關係緊密，但是給你的未必是你所要的。

今日星象總覽

月亮在雙魚座的今天，壓力、混亂漸增，需要謹言慎行，步步為營。晚間氣氛轉為熱情，人際互動增加，但要拿捏界線。由於上弦月將在明天登場，既定的發展將面臨第一波挑戰，需要有突破瓶頸的勇氣和信心。

■留心：交通意外、坍方、塌陷、水災、溺水、火災、霧霾、藥物/酒精成癮。

■健康議題：腳部問題、頭痛、發燒、發炎。

■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)

(1) 00:00至01:44前：順風順水，輕鬆愉快。

(2) 01:44至08:42前：困難、阻礙增加，一動不如一靜。容易有結束、分離的狀況出現，慎防突發意外、莫名犧牲。

(3) 08:42至16:02前：大事抵定，靜水浮舟。容易被騙上當、粗心失誤。適合例行公事、休閒、休息。

(4) 16:02起：人際互動熱絡，實則暗藏矛盾、摩擦，需要保持安全距離。

■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）：

16:02前:巨蟹、天蠍。

16:02起:白羊、獅子、

