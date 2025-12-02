【土象星座運勢】12/3 摩羯座約會順利、金牛座消息靈通、處女座學習旺

進入2025年最後一個月的第一天，宇宙即將展開一場精彩絕倫的年度謝幕大戲！塔羅牌老師艾菲爾表示，十二月不僅迎來了冬至、耶誕節，在星象上也熱鬧非凡，為我們帶來一波又一波的能量轉變。月初，金星進入射手座，讓愛與美充滿了探索與自由的氛圍。緊接著，雙子座滿月與年度最大的超級月亮攜手登場，將我們的情緒與潛意識推向高點，許多累積的議題可能在此刻迎來圓滿或厘清。

EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話