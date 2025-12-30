【土象星座運勢】12/31 摩羯座溝通得助、金牛座靈感突破、處女座拓展人脈

蘇飛雅每日星座運勢





土象星座今日運勢

(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)

★摩羯座：人際關係和諧，溝通交流愉快，感情、合作順利，容易得貴人相助。

★金牛座：和外國、遠距、專業、法律、宗教有緣。意外靈感將帶來重要突破。

★處女座：旅行、娛樂、創作愉快。容易廣結善緣，或出現向外發展的新機會。

今日星象總覽

月亮由金牛座轉往雙子座的今天，大環境熱鬧忙碌，跨年氣氛濃厚，實際工作成效有限，適合完成既有事情，並且保留彈性因應變化。白天優於晚上，上午優於下午。晚間月亮進雙子座，適合溝通交流，互道平安祝福。

■留心：交通意外、地震、火災、爆炸、突發事件。

■健康議題：喉痛聲啞、咳嗽、甲狀腺亢進、氣喘。

■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)

(1) 00:00至07:28前：早起的鳥兒有蟲吃，努力有成，事半功倍。

(2) 07:28至14:59前：需要專注目標，在有限的時間內完成任務。慎防懶散、拖延。

(3) 14:59至21:13前：大勢底定，暫時新開始。只能因應變化。適合例行公事、休閒、休息。

(4) 21:13起：溝通、交通熱絡，享受人際關係。慎防粗心失誤，外出可能有迷路、走散或走遠路的機會。

■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）：

21:13前: 金牛、處女、摩羯。

21:13起: 天秤、水瓶

