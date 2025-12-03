【土象星座運勢】12/4 摩羯座合作需求增、金牛座發掘新機、處女座機會遠來
土象星座今日運勢
(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)
★摩羯座：生活愜意，合作需求增加，需要冷靜面對他人情緒，發展個人節奏。
★金牛座：穩扎穩打，發掘新機。容易有賺錢、獲益、投資機會。物質享樂多。
★處女座：機會遠來，事業或環境可能面臨重大變化與轉折，須找到生活平衡。
今日星象總覽
月亮由金牛座移往雙子座的今天，容易面臨突發狀況或意外轉折，但也帶來交流、協調的空間。適合集思廣益、合作合夥、談情說愛。射手座滿月將在明天登場，今起三天，容易傳出重大消息或決定，並有先禮後兵、先和後戰的趨勢，並掀開12月上旬的矛盾衝突。星星之火可以燎原，宜步步為營。
■留心：交通意外、地震、高處墜落、火災。
■健康議題：喉嚨痛、聲音啞、咳嗽、氣喘、支氣管炎。
■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)
(1) 00:00至03:16前：小事可行，大事緩進。適合養精蓄銳，做事更要按部就班。
(2) 03:16至10:48前：計劃趕不上變化，容易有意外突發狀況，稍安勿躁，靜觀其變。
(3) 10:48至17:50前：溝通交流、歡樂熱鬧的氣氛將來到高點，適合社交活動，親友聚會、談情說愛，也有利於商業合作討論。
(4) 17:50起：開始進入滿月高潮，先前的發展將會有更強烈、更擴張的趨勢，小心埋下擦槍走火、意外衝突的伏筆。
■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）
10:48前:處女、摩羯最佳，金牛次之
10:48起:天秤、水瓶最佳，雙子次之
