【土象星座運勢】12/8 摩羯座溝通順暢、金牛座留心借貸、處女座合作可期

土象星座今日運勢

(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)

★摩羯座：溝通順暢，合作愉快，貴人相助。容易有意外花費或投資需求出現。

★金牛座：親友互動愉快。留心暗中競爭、金錢借貸。可能有突然花費。

★處女座：人際熱絡，合作互惠。可能有不為人知的麻煩，能得自己人的協助。

今日星象總覽

月亮由巨蟹座轉獅子座的今天，諸事發展先順後變，終小吉。雖有矛盾糾結，但能找到平衡，得到暫時的和諧與歡樂。由於本週進入火土、火海凶相高潮，困難、阻礙、變化增加，需要看清楚狀況，避免徒勞無功、上當受騙。海王星將在週三順行，水星也將在週五回到射手座，宜謀定後動，步步為營。

■留心：溺水、水災、火災、交通意外。

■健康議題：肺炎、胃部不適、胸悶、心律不整、心血管疾病。

■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)

(1) 00:00至03:00前：穩健踏實，努力有成。

(2) 03:00至10:48前：大勢底定，適合例行公事、休閒、休息。

(3) 10:48至14:18前：大環境氣氛轉為熱情，卻暗藏利益衝突、權力鬥爭和較勁的色彩，避免無謂的比較。專注帶來力量。

(4) 14:18起：壓力逐漸走弱，歡樂氣氛攀升，適合社交活動、藝文欣賞、談情說愛。

■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）：

10:48前:巨蟹、天蠍、雙魚。

10:48起:白羊、獅子、射手

