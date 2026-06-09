【土象星座運勢】6/10 金牛座合作重新檢視、處女座前任回心轉意、魔羯座拒絕無理要求
金牛座
工作：合作重新檢視
感情：真愛就在身邊
財運：投資金融股票
金牛幸運色：咖啡色
貴人：獅子
小人：雙子
處女座
工作：調整創業角度
感情：前任回心轉意
財運：追求富有生活
處女幸運色：亮橘色
貴人：處女
小人：魔羯
摩羯座
工作：拒絕無理要求
感情：獨立自主思想
財運：獲利順利出場
魔羯幸運色：葉綠色
貴人：金牛
小人：牡羊
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