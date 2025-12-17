土豪娶貴婦？精品「瑞幸」欲併購精品「藍瓶」超違和 市場嚇傻股價暴跌

財經中心／師瑞德報導

中國咖啡產業持續湧現併購機會，外電報導顯示，中國最大連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡（Luckin Coffee）正評估競購雀巢控股的高端咖啡品牌藍瓶咖啡（Blue Bottle Coffee）。此舉若成，將有助瑞幸強化品牌高端定位，加速進軍精品咖啡領域，同時凸顯中國咖啡市場平價與精品路線的融合潛力。

「咖啡界Apple」藍瓶：堅持極簡工藝的高端信仰

藍瓶咖啡素有「咖啡界Apple」之譽，其品牌氣質以極簡主義與精緻工藝為核心，強調單一產地咖啡豆的新鮮現烤與精準萃取，絕不售賣超過48小時的陳舊產品。創辦於2002年的藍瓶，由美國音樂家詹姆斯·弗里曼（James Freeman）於加州奧克蘭發起，靈感源自日本傳統「喫茶店」文化，店內設計簡約高雅，宛如藝術空間，讓消費者在品飲中體驗咖啡的純粹本質。

廣告 廣告

相較於大眾連鎖品牌，藍瓶的定價策略定位高端，一杯單品咖啡售價往往超過10美元（約合70元人民幣），鎖定追求品質與生活格調的客群。目前，藍瓶全球門市逾百家，亞洲布局尤為積極，但其小眾精品路線使其成長更注重品質而非規模。

瑞幸浴火重生：從財務造假到萬店規模的平價獲利王

相對而言，瑞幸咖啡則代表中國咖啡市場的平價高速擴張模式。2017年成立的瑞幸，透過APP訂單與外送服務，提供售價僅10元到20元人民幣的咖啡，目標直指年輕白領與都市通勤族。儘管2019年納斯達克上市後迅速市值破百億美元，卻因2020年財務造假事件退市，每杯咖啡平均虧損逾5元人民幣，門市規模雖追上星巴克，但營收僅其四分之一。

五年來，瑞幸成功轉型，門市數量擴張至星巴克的3.6倍，營收達其2.6倍，每杯獲利穩定在1.2元。目前全球門市超過2.6萬家，靠生椰拿鐵等創新產品穩固市場領導地位。執行長郭謹一近日表示，公司正評估重返納斯達克，展現復甦信心。

精品尬平價：極端模式互補，盼創造品牌與流量協同效應

藍瓶與瑞幸的差異鮮明：前者以高定價與精品風格耕耘利基市場，追求咖啡的藝術性與獨特性；後者則憑藉低價策略與數位化運營，實現規模經濟與大眾滲透。若併購實現，瑞幸可借藍瓶的品牌光環，提升高端產品線，彌補其在精品領域的空白，同時為藍瓶注入中國市場的龐大流量與分銷網絡，創造協同效應。

資本尋獵物：評估多項標的，藍瓶、% Arabica皆入列

據《彭博》引述知情人士，瑞幸及其主要股東大鉦資本（Centurium Capital）近期評估多項收購標的，藍瓶位列其中。另有日式精品品牌% Arabica的中國營運商（投資人包括PAG私募基金）亦入考慮名單。此前，大鉦資本曾檢視可口可樂旗下Costa Coffee，但興趣已減弱，短期推進機率低。討論仍處初期階段，正式要約存在高度不確定性，相關人士要求匿名。

併購傳聞引發震盪，瑞幸股價應聲重挫

市場對此傳聞反應敏感，瑞幸美股（LKNCY-US）週二下跌7.25%，收於32美元。目前於OTC粉單市場交易，重返納斯達克為其長期目標。

茶飲跨界搶市，瑞幸併購恐成守位關鍵

儘管瑞幸已穩坐「中國咖啡第一」寶座，但競爭環境日趨複雜。董事長黎輝指出，現做飲品市場邊界模糊，瑞幸爆款產品邏輯接近茶飲品牌。以蜜雪冰城為例，其逾5萬家門市推出的5元到7元「雪王咖啡」，對低端市場構成價格壓力；古茗則藉自動咖啡機與冷鏈鮮奶，年底門市目標達萬家，切入一二線城市。在消費趨緩背景下，瑞幸須平衡規模擴張、營運效率與性價比，抵禦茶飲跨界夾擊。此潛在併購，或成其守位關鍵，中國咖啡產業的併購浪潮值得持續關注。

中國咖啡市場恐爆驚天併購！平價天王瑞幸傳出想買下雀巢旗下的頂級精品「藍瓶咖啡」，消息一出瑞幸美股暴跌逾7%。一杯70元的藍瓶尬上10元的瑞幸，平價與精品能否成功融合引發熱議。面對蜜雪冰城等茶飲跨界夾擊，瑞幸此舉被視為穩固龍頭地位、甚至為重返納斯達克鋪路的關鍵一步。咖啡併購大戰一觸即發，市場高度關注！（圖／翻攝Google）

中國咖啡市場恐爆驚天併購！平價天王瑞幸傳出想買下雀巢旗下的頂級精品「藍瓶咖啡」，消息一出瑞幸美股暴跌逾7%。一杯70元的藍瓶尬上10元的瑞幸，平價與精品能否成功融合引發熱議。面對蜜雪冰城等茶飲跨界夾擊，瑞幸此舉被視為穩固龍頭地位、甚至為重返納斯達克鋪路的關鍵一步。咖啡併購大戰一觸即發，市場高度關注！（圖／翻攝自藍瓶官網）

中國咖啡市場恐爆驚天併購！平價天王瑞幸傳出想買下雀巢旗下的頂級精品「藍瓶咖啡」，消息一出瑞幸美股暴跌逾7%。一杯70元的藍瓶尬上10元的瑞幸，平價與精品能否成功融合引發熱議。面對蜜雪冰城等茶飲跨界夾擊，瑞幸此舉被視為穩固龍頭地位、甚至為重返納斯達克鋪路的關鍵一步。咖啡併購大戰一觸即發，市場高度關注！（圖／翻攝自藍瓶官網）

更多三立新聞網報導

黃仁勳出手！掌握超級電腦排程 買下AI算力「總工頭」

送錢來了！高CP值新選 散戶年終配息就靠這「3」檔

KTV唱出上億市場！EPS站上2元 南霸天「享溫馨」申請股票上市

想賺更多？美國來的專家親揭「爆賺術」 散戶也能跟上！

