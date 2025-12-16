土銀公益信託送暖 逾5,600人受惠
【記者郭襄陽台北報導】寒冬送暖！土地銀行於今（114）年12月15日舉辦「114年度公益信託捐贈儀式」，由何英明董事長代表土地銀行表揚長期贊助土地銀行社會福利公益信託的遠雄建設事業(股)公司、藍天電腦(股)公司、宏匯集團、許先生、林小姐及周先生等捐贈者，6位公益信託捐贈者合計捐贈新臺幣2,926萬元，本次特別邀請基隆市政府社會處處長楊玉欣代表受益人致詞並致贈感謝狀，充分表露對企業社會責任的重視與熱情。
同時，土地銀行在本次捐贈儀式也邀請視障團體「啄木鳥樂團」演出，藉此支持弱勢藝術團體、傳遞正向力量，透過這場充滿生命力的演出，土地銀行搭建了一個表達感謝的溫暖平台，啄木鳥樂團的樂聲，如同所有受益弱勢族群的心聲，代表著對所有慷慨解囊的捐贈者最誠摯的謝意，這場精心安排的表演，將社會善行的力量透過藝術形式擴大傳遞，讓所有參與者深刻感受到公益信託不僅是金錢的流動，更是愛與希望的循環。
根據衛生福利部114年第3季統計，我國身心障礙者人數約124萬人，中低收入長者約22萬人。為協助該等族群維持生計，土地銀行響應金融監督管理委員會(簡稱金管會)「信託業務發展策略藍圖」，攜手全臺各縣市政府、社福團體、安養及醫療機構合作推出社會福利公益信託機制，依據各縣市政府及各機構核定之弱勢族群名單，讓捐款人每一筆善款透過社會福利公益信託照顧身心障礙者及中低收入長者。
截至今年底，土地銀行已成立42件社會福利公益信託，成功募集超過新臺幣3.5億元並投入弱勢扶助，遍及全臺19個縣市，總計逾5,600人受惠，也讓各界善心捐款發揮最大效益。
土地銀行不僅透過推廣社會福利公益信託機制為捐贈人打造客製化信託方案，每年更舉辦多場公益活動，如關懷訪視、捐血、環保淨溪等，今年為配合金管會推動普惠金融，截至11月底共計舉辦203場信託宣導活動，透過信託機制確保弱勢族群的財產安全與生活品質，具體彰顯「取之於社會、用之於社會」的行動理念。
經過多年來的耕耘，土地銀行不只連續4期拿下信託公會之「信託業推動信託2.0計畫評鑑」安養信託獎項、連續5年獲金管會頒發「高齡者及身心障礙者財產信託評鑑績效優良銀行」獎項，且連續7年獲金管會「金融服務業公平待客原則評核」績優肯定，展現善盡企業社會責任、維護金融消費者權益的卓越成果。2025/12/15
