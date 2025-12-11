土銀勇奪國家品牌玉山獎首獎 獲總統表揚

【記者郭襄陽台北報導】土地銀行首次參與「第22屆國家品牌玉山獎」一舉囊括8項大獎殊榮，其中於「傑出企業領導人」及「最佳人氣品牌類」更勇奪2項全國首獎之最高榮耀，董事長何英明與總經理張志堅於114年12月11日代表本行赴總統府接獲總統賴清德接見與表揚，肯定本行穩健經營持續提升營運品質與長期深耕金融創新發展上的卓越表現。



董事長何英明資歷橫跨授信、稽核、法遵及債權管理等領域，時刻秉持「堅持授信品質」、「嚴控風險管理」及「革新經營思維」等經營原則，帶領土銀之經營團隊及全體同仁，締造113年稅前淨利187.29億元的歷史最高記錄，且同年度逾放比率維持在0.09%，備抵呆帳覆蓋率1,887.08%更是公股行庫之冠，面對國內外經濟局勢動盪，仍展現強勁的韌性與成長動能，更凸顯領導者穩健經營實力，因此榮獲「傑出企業領導人」全國首獎之最高肯定。



土地銀行秉持創新精神及服務熱忱，將既有的土建融一條龍服務模式，進化升級為「金流一站通服務」，以客戶需求為首要思考，整合虛實服務通路，提供不動產業客戶全方位之優質數位金融服務，以4C作為品牌發展策略-Care關懷、Connect串聯、Customize客製、Cultivate精進，藉此循序且持續優化服務內容，精益求精深耕客戶，於「最佳人氣品牌類」以「不動產業金流一站通 4C數位金融服務」榮獲全國首獎殊榮。







土地銀行依循「豐厚、和諧、熱誠、創新」的永續經營理念，不僅連續7次獲得金管會「金融服務業公平待客原則評核」續優肯定，更在TCSA 永續單項績效類中，連續四年榮獲「社會共融領袖獎」，未來亦將秉持推動金融友善與落實普惠金融之核心宗旨，致力成為兼具專業與社會責任的優質金融機構。2025/12/11



土銀行動銀行全面升級 「嗶」進生活圈

【記者郭襄陽台北報導】一機在手，「嗶」進生活。土地銀行近期全面升級行動銀行App，從使用者體驗思維出發，打造直覺操作與功能模組化，讓用戶以手機隨時使用理財、外匯、消費、TWQR「數位券」、「乘車碼」及「土銀Pay專區」等功能，感受更完整的金融生活圈服務。本次土地銀行在行動銀行App介面以「聰明理財、享受生活」為出發點，提供多元理財及消費等服務，同步整合即時匯率查詢功能，支援美元、日圓、人民幣及歐元等主要幣別即時匯率查詢功能，更運用UI/UX設計概念，讓用戶快速找到「帳戶總覽」、「臺幣轉帳」、「外幣買賣」、「繳費繳稅」、「無卡提款」及「土銀Pay專區」等重要功能。



同時，「土銀Pay專區」為業界首創將TWQR「數位券」及「乘車碼」直接內建於行動銀行中，讓用戶無需切換不同應用程式，即可輕鬆完成掃碼支付。針對「數位券」抵用服務，首創掃碼支付同時自動折抵數位劵的功能，讓用戶輕鬆完成付款，大幅提升國內行動支付的便利性，為廣大用戶打造「從從容容、遊刃有餘」的全新支付旅程。

此外，土地銀行響應ESG的社會參與使命，攜手脊髓損傷社會福利基金會等公益團體推出行動銀行「公益捐款」專區，讓用戶隨時贊助公益，善盡企業社會責任。



土地銀行身為百分之百公股之國營銀行，以成為臺灣社會最值得信賴的金融夥伴為長期目標，配合國家政策辦理各項業務，包括青年安心成家貸款及普發現金，致力提升使用者體驗，陪伴廣大用戶邁向智慧理財的新時代，力求打造企業、社會及環境永續發展的璀璨未來。2025/12/11









