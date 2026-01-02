土銀勞保紓困貸款申請 只到今晚23時59分

▲土地銀行勞保紓困貸款申請，將在今（2）日23時59分截止。（圖／擷取自土地銀行官網）

[NOWnews今日新聞] 勞動部「勞工保險被保險人紓困貸款」今（2）日23時59分截止！土地銀行配合勞動部辦理115年度「勞工保險被保險人紓困貸款，自114年12月15日至115年1月2日開放申請，提供線上、臨櫃及郵寄方式，每人最高貸款金額為新台幣10萬元，貸款期限3年，貸款利率目前2.165%。根據最新統計，今日16時前已湧入超過12.6萬件申請案，申請總金額飆破125億元，土銀強調，期限一到系統將準時關閉「不再延長」。

為協助勞工朋友度過經濟難關，土地銀行配合勞動部辦理115年度「勞工保險被保險人紓困貸款」，每人最高貸款金額為新台幣10萬元，貸款期限3年，貸款利率目前2.165%，截至今日下午16時為止，累計申請件數達12萬077件，總申請金額來到125億8183萬元。

勞動部勞工保險局表示，「紓困貸款」年度總預算額度為200億元，目前已核准件數為9萬7218件，核准金額約97億0758萬元，只要符合資格，過年前就有機會入帳；生活困難需要紓困、參加勞工保險年資滿15年、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息者，可以申請貸款，但已請領老年給付、終身無工作能力之失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請。

▲勞保紓困貸款申請方式和資格一覽。（圖／勞動部提供）

